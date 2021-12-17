В Индии мужчина с помощью искусственного дыхания спас жизнь обезьяне: подробности (видео)

Животное покусали бродячие собаки

В штате Тамил Наду в Индии неравнодушный водитель спас от трагической гибели обезьяну, на которую напали бродячие псы. Видео спасения попало в сеть и сразу стало вирусным.

Как сообщает издание Independent, мужчина вытащил животное с того света с помощью искусственного дыхания и массажа сердца.

По словам 38-летнего индуса, он заметил обезьяну, когда ехал за рулем своего автомобиля. За ней гналась стая разъяренных собак, которые уже успели несколько раз укусить бедное животное.

В какой-то момент примат залез на дерево и повис без сознания. Мужчина не выдержал такой жестокости и отогнал псов. Потом он осторожно снял раненое животное с дерева и попытался дать ему воды – реакции не было.

Тогда водитель решил попробовать все известные ему методы и сделал обезьяне искусственное дыхание, а затем массаж сердца. Животное начало дышать, что очень порадовало и тронуло неравнодушного спасателя.

Мужчина с товарищем напоили обезьянку водой и отвезли ее в ближайшую клинику. Теперь ее жизни ничего не угрожает.

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