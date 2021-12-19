Филиппинами пронесся мощный тайфун: десятки человек погибли и пропали без вести (фото и видео)

К ликвидации последствий привлекли военных

Филиппинский архипелаг накрыло мощным тайфуном под названием Rai, который пронес жизни по меньшей мере 75 человек, а еще десятки человек считаются пропавшими без вести. На островах оборвало линии электропередач, свалило деревья и разрушило дома.

Как сообщает France 24, тайфун накрыл южные и центральные районы Филиппин, в результате чего 300 000 граждан были вынуждены покинуть собственные дома.

Самый сильный удар получили филиппинские острова Сиаргао, Динагат и Минданао. Порывы ветра там достигали 200 км/ч, в результате чего вышли из строя линии связи и электроснабжения во многих районах архипелага. От силы ветра разлетались крыши домов, а бетонные столбы валило на землю.

Власти острова Бохол сообщили о десятках пропавших без вести людей и по меньшей мере 13 раненых в результате буйства стихии. В то время как на всех Филиппинах число погибших по предварительным оценкам составило 75 человек, но их количество может расти.

К ликвидации последствий тайфуна привлечены тысячи военных, полицейских, сотрудников береговой охраны и пожарных. Они подвозят в пострадавшие регионы продукты первой необходимости, а также помогают в поисках пропавших без вести граждан.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США шестью штатами прошлись около 30 торнадо, в результате чего погибли десятки человек. Ненастье разрушило десятки домов, фабрик, складов и даже больниц.

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