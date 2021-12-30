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В Индии коза родила детеныша-мутанта: как он выглядит (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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В Индии рождение чудовища испугало местных жителей Новость обновлена 30 декабря 2021, 15:25
В Индии рождение чудовища испугало местных жителей

Что привело к необычной мутации пока неизвестно

В одном из частных домохозяйств индийского штата Ассам коза родила детеныша с человекообразной мордой.

Об этом в среду, 29 декабря, сообщило издание The Sun, отметив, что мутант не на шутку напугал здешних жителей, которые часами стояли в очереди, чтобы своими глазами увидеть чудовище с человеческим лицом.

Отмечается также, что детеныш родился живым, но вскоре умер.

В Индии коза родила странного детеныша
В Индии коза родила странного детеныша

По словам 46-летнего фермера Шанкара Даса, который является владельцем козы, что родила уродца, такой диковинки он еще никогда не видел. Также мужчина добавил, что именно это домашнее животное рожает уже во второй раз, но первый козленок появился на свет вполне нормальным.

В индийском поселке мутированное животное считают предупреждением от высших сил, которые сообщают о приближении чего-то плохого.

Отметим, что подобная реакция для здешних краев вполне распространена.

Новорожденное животное имеет морду удивительно подобную человеческому лицу
Новорожденное животное имеет морду удивительно подобную человеческому лицу

По словам индийского ветеринара Файяза Ахмеда, осматривавшего новорожденного козленка, известно, что именно козы являются животными, которые чаще всего рождаю подобных чудовищ.

Мужчина предполагает, что развитие мутированного плода могла вызвать лихорадка Рифт-Валли или другие факторы, спровоцировавшие генетическую мутацию.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в одном из индийских городов верующие насмерть забили мужчину, пытавшегося прикоснуться к реликвии в храме. Мужчине нанесли ряд телесных повреждений, в результате которых он скончался еще до приезда "скорой".

Теги:
#Индия #Детеныш #Мутант #Коза #Народження
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