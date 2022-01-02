Каждый третий житель Земли никогда не пользовался Интернетом

За последние два года пользователей сети стало гораздо больше

В мире за последние несколько лет стало на полмиллиарда больше человек, начавших пользоваться интернетом. Однако около трети населения планеты никогда им не пользовались.

Как свидетельствуют новые данные Международного союза электросвязи при ООН, никогда не пользовались интернетом 37% населения Земли, что составляет 2,9 млрд граждан.

При этом за период 2019 — 2021 годов количество пользователей сети увеличилось — с 4,1 млрд. стало 4,9 млрд. Такой рост специалисты объяснили пандемией коронавируса в мире.

По словам экспертов, противоэпидемические меры, введенные во время пандемии, способствовали росту числа подключений к всемирной паутине. По предварительным подсчетам количество пользователей сети выросло на 17%, ведь это была единственная возможность получать новости, работать, оплачивать коммунальные услуги и даже общаться.

При этом в Международном союзе электросвязи говорят, что сохраняется существенный цифровой разрыв между городом и селом. В глобальном масштабе — в городах почти вдвое больше пользователей Интернета, чем в сельских районах. А из-за плохого качества связи миллионы людей, даже подключенных к интернету, используют его крайне редко.

"МСЭ будет работать над тем, чтобы были все компоненты, чтобы подсоединить оставшиеся 2,9 миллиарда человек. Наша главная цель — убедиться, что никто не остался без связи", — заявил генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао.

Напомним, как сообщал Телеграф, Украина во всемирном рейтинге интернет-свободы оказалась между Анголой и Эквадором и была отнесена к категории стран с "частично свободным интернетом".