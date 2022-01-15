Укр

США пригрозили России "причинить очень острую боль"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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США имеют 18 сценариев реакции на возможное вторжение России
США имеют 18 сценариев реакции на возможное вторжение России

США готовят ответ на российские "гарантии безопасности".

Соединенные штаты подготовили 18 различных сценариев ответа на возможное вторжение России в Украину, но надеются, что ситуацию удастся решить дипломатическим путем.

Об этом рассказала заместитель главы Госдепа США Виктория Нуланд в интервью Financial Times.

Она не стала раскрывать детали этих планов, но подчеркнула, что все переговоры между США и союзниками направлены на обсуждения мер, которые в случае начала вторжения "причинят очень острую боль и очень быстро".

Вместе с тем она отметила, что в настоящее время дипломатическое решение проблемы еще возможно и США готовят письменные ответы на российские "гарантии безопасности".

"Мы хотим продолжить разговор. Мы считаем, что это нужно делать на основе взаимности, у них будут обиды, но у нас тоже есть опасения", — сказала Нуланд.

Как сообщалось ранее, в средине декабря Россия выдвинула требования США и НАТО, в которых потребовала нерасширения Альянса, запрета на вступления в него Украины, а также прекращения сотрудничества между нашей страной и США. Кроме того, Кремль захотел, чтобы НАТО вывело свои войска из стран Балтии, а также оставило Польшу без ракетного вооружения.

После переговоров 10 января, США отбросили большую часть этих требований, заявив, что не станут решать ничего "по Украине без Украины, по Европе без Европы и по НАТО без НАТО". Вместе с тем они согласились обсудить тему размещения американских ракет в Европе.

Угроза вторжения после этого не исчезла, а в разведке США заявили, что имеют информацию о том, что Россия готовила теракты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы дискредитировать украинских военных и получить повод для вторжения.

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#Украина #США #Россия #Виктория Нуланд
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