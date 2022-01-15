США пригрозили России "причинить очень острую боль"

США готовят ответ на российские "гарантии безопасности".

Соединенные штаты подготовили 18 различных сценариев ответа на возможное вторжение России в Украину, но надеются, что ситуацию удастся решить дипломатическим путем.

Об этом рассказала заместитель главы Госдепа США Виктория Нуланд в интервью Financial Times.

Она не стала раскрывать детали этих планов, но подчеркнула, что все переговоры между США и союзниками направлены на обсуждения мер, которые в случае начала вторжения "причинят очень острую боль и очень быстро".

Вместе с тем она отметила, что в настоящее время дипломатическое решение проблемы еще возможно и США готовят письменные ответы на российские "гарантии безопасности".

"Мы хотим продолжить разговор. Мы считаем, что это нужно делать на основе взаимности, у них будут обиды, но у нас тоже есть опасения", — сказала Нуланд.

Как сообщалось ранее, в средине декабря Россия выдвинула требования США и НАТО, в которых потребовала нерасширения Альянса, запрета на вступления в него Украины, а также прекращения сотрудничества между нашей страной и США. Кроме того, Кремль захотел, чтобы НАТО вывело свои войска из стран Балтии, а также оставило Польшу без ракетного вооружения.

После переговоров 10 января, США отбросили большую часть этих требований, заявив, что не станут решать ничего "по Украине без Украины, по Европе без Европы и по НАТО без НАТО". Вместе с тем они согласились обсудить тему размещения американских ракет в Европе.

Угроза вторжения после этого не исчезла, а в разведке США заявили, что имеют информацию о том, что Россия готовила теракты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы дискредитировать украинских военных и получить повод для вторжения.