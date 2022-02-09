Укр

Иранец убил юную жену и прогулялся с ее головой по городу (видео 18+)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Девушку убили посреди городской площади
Девушку убили посреди городской площади

Для совершения преступления мучитель заручился поддержкой своего брата

В Иране произошло прилюдное убийство 17-летней девушки. Свою жену на глазах у прохожих убил разъяренный муж. Инцидент произошел на площади города Ахваз.

Подробности сообщило издание Iran International.

17-летняя Мона Гейдари была замужем несколько лет. В 14-летнем возрасте она родила своего первенца. В семье не все складывалось гладко, из-за чего девушка недавно попыталась сбежать в Турцию.

Убитая Мона Гейдари
Убитая Мона Гейдари

Однако отец, являясь дядей ее мужа, вернул Мону в Иран. Через некоторое время супруг совершил над ней кровавую расправу посреди города.

Ахваз на карте Ирана
Ахваз на карте Ирана

По словам самого мужчины, причиной подобного поступка стали "семейные проблемы", однако подробностей не сообщил.

Мужчина выглядел весьма удовлетворенным своим поступком
Мужчина выглядел весьма удовлетворенным своим поступком

На видеозаписи можно заметить, как иранца, шествующего по городу с ножом и окровавленной головой девушки, приветствуют другие горожане. Большинство из них, судя по всему, не были удивлены, а даже воодушевились из-за убийства.

Женщины являются весьма уязвимыми в Иране. Согласно конституции страны, мужчина может расправиться с супругой, если застанет ее за "прелюбодеянием по взаимному согласию".

При этом женская правозащитная неправительственная организация Ахваза отмечает, что только за последние два года около шести десятков женщин были убиты своими мужьями из-за "защиты чести". Многие из погибших были в возрасте от 10 до 15 лет.

Подобные трагические разборки происходят не только за границей, но и в Украине. "Телеграф" писал, что на Одещине женщину подозревают в жестоком убийстве мужа, которого она зарубила топором, предварительно напоив его водкой. Супруги прожили вместе не один десяток лет и имели трех общих детей.

Теги:
#Иран #Убийство #Девушка #Мужчина #Жестокость
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