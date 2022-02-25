За рубежом проходят акции солидарности с Украиной, которую атаковали российские войска

Среди участников акций – как наши бывшие соотечественники, так и этническое население.

В четверг, 24 февраля, в Германии и других странах мира прошли акции солидарности с Украиной, на которую вероломно напала Российская Федерация.

В частности, на митинг в Нюрнберге спонтанно вышло не менее трех тысяч человек. Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке бывшая жительница Украины, давно проживающая в Германии, Елена Самарская. На самодельных плакатах его участников были требования к Путину остановить военные действия в Украине, а также слова поддержки украинскому народу.

Жители Нюрнберга вышли поддержать Украину

Как пишут его участники, его организовали несколько политических партий.

Сюда приходили целыми семьями, с друзьями и коллегами.

Жители Нюрнберга вышли поддержать Украину

Отмечается большое количество молодежи. Акции готовятся продолжить в ближайшую субботу в 14:00.

Стоит напомнить важный исторический факт: именно в Нюрнберге 1 октября 1946 года был провозглашен приговор Международного военного трибунала, осудивший главных военных преступников, развязавших Вторую Мировую войну.

Многочисленный митинг в поддержку Украины состоялся также в польском городе Лодзь. Здесь неравнодушные граждане собирались у памятника Тадеушу Костюшко на площади Свободы.

Акция прошла у монумента Тадеушу Костюшко

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Израиле граждане РФ сжигают свои паспорта в качестве протеста против военных действий Российской Федерации в Украине.