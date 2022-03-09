Известные ученые-историки из Центра Кантора назвали путина фашистом и обвинили его в искажении памяти о трагедии Холокоста

"Его политика является экзистенциальной угрозой мировой демократии"

Ученые-историки из Центра Кантора при Университете Тель-Авива обвинили президента россии владимира путина в совершении подлых военных преступлений и искажении памяти о Холокосте. Текст заявления исследователей опубликовал вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

"Агрессия в фашистском стиле противоречит важным моральным урокам, которые человечество должно было извлечь из периода нацизма, включая неприкосновенность человеческой жизни и суверенность демократических, мирных наций. На руках у путина – кровь тысяч жертв, включая детей. Его политика является экзистенциальной угрозой мировой демократии, миру и безопасности", – констатируют ученые.

Они считают, что путин, заявляя о процветании нацизма в сегодняшней Украине с ее президентом-евреем, еще больше сыплет соль на раны, тривиализируя память о трагедии Холокоста. Такой риторикой президент россии полностью дискредитировал ранее взятые на себя обязательства по борьбе с антисемитизмом и поставил себя в один ряд с людьми, которые искажают Холокост.

"Как меньшинство во всех странах, за исключением Израиля, евреи хорошо знают, что фашистские режимы являются наиболее серьезной угрозой для их существования, а демократия — лучшей гарантией для их благополучия. Как люди, изучающие историю, мы знаем, что бывает время для нюансов, но наступает также время говорить начистоту. Итак, мы очень прямолинейны и четко выступаем против военных преступлений, гнета и угроз путина", – подчеркнули историки.