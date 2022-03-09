Укр

Известные ученые-историки из Центра Кантора назвали путина фашистом и обвинили его в искажении памяти о трагедии Холокоста

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
6
Владимир Путин Новость обновлена 09 марта 2022, 12:46
Владимир Путин

"Его политика является экзистенциальной угрозой мировой демократии"

Ученые-историки из Центра Кантора при Университете Тель-Авива обвинили президента россии владимира путина в совершении подлых военных преступлений и искажении памяти о Холокосте. Текст заявления исследователей опубликовал вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

"Агрессия в фашистском стиле противоречит важным моральным урокам, которые человечество должно было извлечь из периода нацизма, включая неприкосновенность человеческой жизни и суверенность демократических, мирных наций. На руках у путина – кровь тысяч жертв, включая детей. Его политика является экзистенциальной угрозой мировой демократии, миру и безопасности", – констатируют ученые.

Они считают, что путин, заявляя о процветании нацизма в сегодняшней Украине с ее президентом-евреем, еще больше сыплет соль на раны, тривиализируя память о трагедии Холокоста. Такой риторикой президент россии полностью дискредитировал ранее взятые на себя обязательства по борьбе с антисемитизмом и поставил себя в один ряд с людьми, которые искажают Холокост.

"Как меньшинство во всех странах, за исключением Израиля, евреи хорошо знают, что фашистские режимы являются наиболее серьезной угрозой для их существования, а демократия — лучшей гарантией для их благополучия. Как люди, изучающие историю, мы знаем, что бывает время для нюансов, но наступает также время говорить начистоту. Итак, мы очень прямолинейны и четко выступаем против военных преступлений, гнета и угроз путина", – подчеркнули историки.

Теги:
#Холокост #Фашизм #Евреи #Війна #борисложкин
Владимир Зеленский подчеркнул гуманитарную миссию мира
Украина
"У нас война! Это же не пинг-понг!": новое обращение Зеленского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский подчеркнул гуманитарную миссию мира
"У нас война! Это же не пинг-понг!": новое обращение Зеленского
Дата публикации
Категория
Алексей Резников
"Я все понимаю": Резников обратился с важной просьбой к украинцам
Дата публикации
Категория
Оккупанты продолжают уничтожать дома мирных жителей
За сутки рашисты убили десятки мирных украинцев: подробности
Дата публикации
Категория
Техника оккупантов становится металлоломом
Танки захватчиков горят: сколько техники россиян и какую именно уничтожили ВСУ
Дата публикации
Категория
Оккупанты обстреливают украинские города
Война — день 14: россия идет к дефолту, но продолжает убивать мирных украинцев (обновляется)