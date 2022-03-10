Канада направит новую партию высокоспециализированной военной техники для ВСУ: подробности
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Канада заявила о солидарности с Украиной.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил поддержку борющейся с российскими захватчиками Украине и пообещал отправить новую партию высокоспециализированной военной техники.
Как отмечается на сайте канадского премьера, во время визита в Германию у Трюдо был телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В разговоре с Зеленским глава правительства Канады выразил свою солидарность Украине и добавил, что в ближайшее время отправит в Украину новую партию высокоспециализированной военной техники, чтобы помочь украинскому народу защититься от неспровоцированного и неоправданного вторжения России.
Кроме того, Трюдо пригласил Зеленского выступить в ближайшее время перед канадским парламентом. Отмечается, что президент Украины на это согласился.
Также отмечается, что Канада выделит 3 миллиона долларов на противодействие дезинформации во время российского вторжения в Украину.
Напомним, что в ответ на российскую военную агрессию по отношению к Украине Канада ввела против РФ жесткие санкции против 58 физических и юридических лиц, включая представителей российской элиты и членов их семей, банков. Также Канада предоставила Украине летальное оружие.
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