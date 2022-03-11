YouTube начал борьбу с российскими пропагандистами по всему миру

К настоящему времени уже заблокировано около 1000 каналов

Популярный видеохостинг YouTube расширяет блокировку российских пропагандистских каналов, которая была введена в ответ на вторжение россии в Украину.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что теперь сервис из-за нарушения его политики начнет блокировать эти каналы по всему миру, а не только в Европе.

"Наши правила сообщества запрещают контент, отрицающий, преуменьшающий или упрощающий хорошо задокументированные события насилия", — пояснили в компании.

Также сообщается, что YouTube в настоящее время удаляет контент, который противоречит этому требованию. Кроме того, отмечается, что уже были удалены около 1000 каналов и около 15 тысяч видео, которые так или иначе нарушают правила платформы.

Помимо прочего, сервис уже остановил монетизацию любых видео в России, как и отключил там показ рекламы, а это значит, что российские контент-мейкеры более не смогут получать прибыль

Стоит напомнить, что россия не смогла полностью изолировать своих граждан от правдивой информации, а потому в спешке начала блокировать у себя западные соцсети, например, Facebook и Twitter, также сильно замедлен был YouTube. Позже к списку добавился Instagram, блокировка которого должна произойти с 14 марта.

В свою очередь компания Meta, которая владеет Facebook и Instagram, разрешила пользователям в ряде стран публиковать у себя призывы к уничтожению российских захватчиков, а также желать смерти путину.