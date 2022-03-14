Укр

У Зеленского сообщили, что Израиль поменял политику насчет беженцев из Украины

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Часть украинцев сможет найти убежище в Израиле
Часть украинцев сможет найти убежище в Израиле

Страна откроет двери не каждому

На 19 день вторжения россии, Израиль начнет впускать бегущих от войны украинцев, чьи родные уже находятся в стране.

О таком прогрессе переговоров с Израилем в вопросе гуманитарной составляющей сообщил в соцсети "Фейсбук" глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что Израиль возложил на себя посредническую миссию в завершении российской агрессии в отношении Украины.

Ранее премьер Израиля летал в Москву, а затем разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Детали разговора не сообщались, но украинская сторона рассматривала Израиль как одного из возможных посредников для достижения мира.

Тем временам между Украиной и россией проходит четвертый тур переговоров, два основных требования Украины — отвести войска и прекратить огонь. Лишь после этого можно говорить о каких-либо политических составляющих.

Война в Украине длится уже почти три недели — с того момента, как россия вопреки всем декларируемым намерениям вторглась в нашу страну. Как ранее писал "Телеграф", все это время войска Украины держат оборону на северном, южном и восточном рубежах, а миллионы жителей Украины вынужденны бежать в западную часть страны и за границу.

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#Украина #Беженцы #Израиль #Война
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