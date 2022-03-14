У Зеленского сообщили, что Израиль поменял политику насчет беженцев из Украины

Страна откроет двери не каждому

На 19 день вторжения россии, Израиль начнет впускать бегущих от войны украинцев, чьи родные уже находятся в стране.

О таком прогрессе переговоров с Израилем в вопросе гуманитарной составляющей сообщил в соцсети "Фейсбук" глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что Израиль возложил на себя посредническую миссию в завершении российской агрессии в отношении Украины.

Ранее премьер Израиля летал в Москву, а затем разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Детали разговора не сообщались, но украинская сторона рассматривала Израиль как одного из возможных посредников для достижения мира.

Тем временам между Украиной и россией проходит четвертый тур переговоров, два основных требования Украины — отвести войска и прекратить огонь. Лишь после этого можно говорить о каких-либо политических составляющих.

Война в Украине длится уже почти три недели — с того момента, как россия вопреки всем декларируемым намерениям вторглась в нашу страну. Как ранее писал "Телеграф", все это время войска Украины держат оборону на северном, южном и восточном рубежах, а миллионы жителей Украины вынужденны бежать в западную часть страны и за границу.