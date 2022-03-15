Укр

Турция отправит дополнительную помощь Украине, но санкции против россии вводить не станет

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Помощь Турции для Украины Новость обновлена 15 марта 2022, 01:58
Помощь Турции для Украины

В Турции говорят, что уже помогли Украине больше, чем любая другая страна НАТО

Турция продолжит поддерживать Украину в войне, которую развязала россия, даже несмотря на то, что ее руководство попытается сохранить хорошие отношения с президентами обеих стран.

Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает Reuters.

Он отметил, что после начала российского вторжения, Турция помогла Украине так, как не помогала ни одна страна НАТО. По словам Эрдогана, Турция уже отправила более 50 грузовиков гуманитарной помощи и продолжит посылать их в будущем.

Вместе с тем турецкий лидер отметил, что считает войну россии против Украины неприемлемой, но добавил, что не станет поддерживать западные санкции, так как надеется выступить в этом конфликте посредником.

Также Эрдоган заявил, что пока рано комментировать возможную закупку у россии второй партии зенитных комплексов С-400, за которые Турция уже активно критиковалась со стороны США.

"В нынешних обстоятельствах было бы преждевременно говорить о том, что будет в будущем. Мы должны посмотреть, какие будут условия", — сказал он.

Стоит отметить, что по данным Ассамблеи экспортеров Турции, страна уже поставила в Украину БПЛА, боеприпасы, защитную экипировку и военную технику более чем на 59 миллионов долларов.

Как сообщалось ранее, после начала войны Турция закрыла проход через Босфорский пролив для боевых кораблей согласно конвенции Монтре и тем самым запретила вход в Черное море трем российским кораблям.

Также стоит напомнить, что 10 марта в Турции прошли первые переговоры между Украиной и россией на уровне глав МИД. Хоть разговор длился более полутора часа, достичь договоренности о прекращении огня сторонам не удалось.

Теги:
#Украина #Турция #Россия #Реджеп Тайип Эрдоган
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