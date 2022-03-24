НАТО по итогам саммита сделало заявление: что обещают Украине

Саммит НАТО пообещал защитить Украину от химического и биологического оружия россии

НАТО обнародовало заявление по итогам саммита в Брюсселе, в котором выразило свою позицию по поводу войны против Украины. Альянс призвал президента путина немедленно прекратить войну и вывести военные силы из Украины, а Беларусь прекратить ее соучастие. Они подчеркнули, что россия должна продемонстрировать, что серьезно относится к переговорам, моментально введя режим прекращения огня.

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Об этом говорится в заявлении главы государств и правительств 30 стран НАТО, обнародованном в четверг, 24 марта, — пишет "УП".

Альянс подчеркнул, что и дальше будет всячески помогать Украине, ведь та имеет фундаментальное право на самооборону.

"Союзники НАТО также будут продолжать помогать в таких областях, как кибербезопасность и защита от угроз химического, биологического, радиологического и ядерного характера ", — говорится в тексте заявления.

Кроме того, лидеры отметили, что любое использование российской федерацией химического или биологического оружия является неприемлемым и приведет к тяжелым последствиям, пообещав усилить готовность НАТО к соответствующим угрозам со стороны страны-агрессора.

Главы государств также призвали Китай и дальше воздерживаться от предоставления какой-либо военной помощи россии, тем самым поддерживая международный порядок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Альянс принял решение не вводить миротворческую миссию в Украину, как этого попросили в Польше, ведь считает, что такое развертывание сил означало бы полноценную войну НАТО с россией.