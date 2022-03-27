Укр

Макрон одернул Байдена за жесткое слово в адрес путина

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Эммануэл Макрон Новость обновлена 27 марта 2022, 15:59
Эммануэл Макрон

Президент Франции сказал, что "никогда бы не использовал" подобных слов

Президент Франции Эммануэл Макрон осудил слова президента США Джо Байдена, который недавно назвал кровавого диктатора путина "мясником".

Макрон прокомментировал высказывания, допущенные президентом США в адрес путин, передает Франс Пресс.

Он сказал, что "никогда бы не использовал" подобных слов. Лидер Франции призвал воздержаться "от слов и действий, которые могут привести к эскалации" конфликта на Украине.

Напомним, на днях Байден прилетел в Польшу для встречи с президентом этой страны Анджеем Дудой. Кроме того, президент США 26 марта провел переговоры с украинскими политиками, в частности с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым. После этого Байден встретился с украинскими беженцами. На вопрос одного из корреспондентов о президенте рф владимире путине Байден без промедления назвал его"мясником".

Ранее в Польше президент США в очередной раз назвал российского лидера военным преступником: "Самое для нас важное — это с самого начала сохранять единство наших демократий в неприятии и продолжать усилия для прекращения разрушений, которые происходят от рук человека, которого, говоря откровенно, я считаю военным преступником. И я думаю, это будет также соответствовать юридическому определению этого".

Теги:
#Путин #Джо Байден #Эммануєль Макрон
Эммануэл Макрон
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