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У россии проблемы: 42 страны обратились в суд Гааги, что это значит

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Суд ООН в Гааге Новость обновлена 28 марта 2022, 11:47
Суд ООН в Гааге

Международный суд будет рассматривать дело о военной агрессии россии на украинских землях

Число стран, обратившихся в Международный уголовный суд в связи с преступлениями российской федерации в Украине, возросло до 42.

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Соответствующую информацию в понедельник, 28 марта, на своей странице в соцсети обнародовал пресс-центр Министерства юстиции, ссылаясь на данные от министра юстиции Украины Дениса Малюски.

"В случае признания Международным уголовным судом военных преступлений российских войск, причастные к ним могут быть задержаны в любой стране, признающей юрисдикцию этого суда. Все лица, совершившие преступления против человечности и геноцид, являются потенциально лицами, в отношении которых уже ведется расследование, потому что 42 страны уже подали заявления и поддержали такое расследование МКС.", – заявил он.

По словам Малюськи, политические или военные руководители из российской федерации теперь не спасутся благодаря своим дипломатическим паспортам, ведь отныне они будут задержаны даже на территориях европейских стран и переданы в Гаагу, которая в свою очередь будет судить их, лишая свободы.

Что касается лиц, которых Международный суд ООН будет признавать виновными, то им грозят наказание в виде продолжительного заключения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что МКС в Гааге начал расследование военных преступлений россиян в Украине еще 3 марта 2020, а уже 7 марта в Международном уголовном суде состоялось первое слушание по делу о войне, которое начала россия.

Теги:
#Украина #Россия #Гаага #Война
Суд ООН в Гааге
Мир
У россии проблемы: 42 страны обратились в суд Гааги, что это значит
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