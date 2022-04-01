Эрдоган говорил с Зеленским о встрече с путиным: что решено

В пятницу Эрдоган планирует переговорить с путиным

Президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган обсудил с Владимиром Зеленским предстоящую возможную встречу с владимиром путиным.

Оперативно о главном читайте в нашем Telegram-канале

Об этом сообщают турецкие СМИ.

"Вчера у меня были переговоры с господином Зеленским, сегодня примерно в 16:00 у нас будут переговоры с господином путиным. В результате предварительных консультаций мы теперь можем встретиться с лидерами на самом высоком уровне, чтобы сделать шаги на уровне лидеров, особенно в отношении Крыма и Донбасса. У господина Зеленского позитивное мнение, надеюсь, и у господина путина оно будет позитивное. Если мы сможем провести саммит в Стамбуле, чтобы они приняли решение превратить негативную тенденцию в позитивную, то будем очень счастливы", — заявил Эрдоган журналистам в пятницу.

Отметим, что в последнее время в Кремле все чаще стали говорить о возможности встречи президентов Украины и россии. Так, песков признал, что у путина думают над встречей с Зеленским. Такое же заявление сделал и глава российского МИД сергей лавров.

В Офисе президента Украины тоже не исключают, что встреча Зеленского и путина может состояться. Советник главы ОП Михаил Подоляк ранее отмечал, что сейчас готовятся необходимые для этого документы.