Укр

Названа дата введения новых жестких санкций ЕС против россии

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Эмманюэль Макрон и кровавый агрессор путин Новость обновлена 05 апреля 2022, 10:50
Эмманюэль Макрон и кровавый агрессор путин

Это может произойти уже завтра

Министерство иностранных дел Франции в среду, 6 апреля, планирует согласовать новый пакет жестких санкций Европейского союза против российской федерации.

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Данную информацию в эфире радио RFI обнародовал государственный секретарь МИД Франции Клемана Бона.

"Европейский Союз, скорее всего, примет новый пакет санкций против россии после сообщений об убийствах мирных жителей на севере Украины российскими военными. Новые санкции, вероятно, будут приняты завтра (6 апреля — ред.)", — заявил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что страны Евросоюза планируют пятый пакет санкций против россии, в рамках которого помимо введения новых ограничений, огромный блок будет закрывать обнаруженные за последний месяц лазейки для обхода санкций российской федерацией.

Также стоит напомнить, что украинские власти продолжают настаивать на еще большем количестве санкций против страны-агрессора и подчеркивают, что пакетов, которые уже были введены Западом, пока недостаточно.

Теги:
#ЕС #Россия #Санкции #Война
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