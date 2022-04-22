Авто напрокат за границей: как сэкономить и какие документы нужны для аренды

Выбор автомобилей за границей может стать трудной и затратной проблемой

Автомобиль напрокат — эта услуга стала популярной как никогда, ведь большое количество украинцев вынужденно покинули собственные дома и частный транспорт и поехали искать убежища в странах Европы из-за полномасштабного вторжения россии. Для тех, кто нуждается в быстром и комфортном передвижении, автомобиль может стать хорошим помощником. Когда сбережений на новую машину не хватает, единственным выходом остается — взять ее в аренду.

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Как лучше выбирать авто на месте или онлайн?

Если выезд за границу был незапланированным и вам очень нужно не потратить на аренду все свои сбережения, однозначно лучшим выходом будет забронировать его заранее через Интернет. Как правило, чем раньше вы поставите свою бронь, тем дешевле в итоге получится его прокат. Особенно это касается "горячих" сезонов, когда приходится выбирать из "оставшегося". И это, как правило, не самые дешевые варианты, — пишет портал "tripmydream".

Не стоит ограничиваться сайтами компаний-прокатчиков, лучше просмотрите списки предлагаемых авто на порталах "Carrentals", "Rentalcars" и других, потому что именно они часто предлагают более дешевые транспортные средства.

Главный совет – перед бронированием лучше почитать отзывы других клиентов.

Какие требования к водителям за границей?

Есть два параметра, по которым "прокатчики" оценивают предполагаемого клиента:

Ваш возраст. В подавляющем большинстве европейских стран арендовать машину можно только 19 лет. В их список входят Германия, Дания, Австрия, Италия, Финляндия. С 21 года можно взять на прокат в Польше, Чехии, Франции и Венгрии. Есть и такие страны, где компании не выдадут ключи, если вам еще не исполнилось 25 лет.

В подавляющем большинстве европейских стран арендовать машину можно только 19 лет. В их список входят Германия, Дания, Австрия, Италия, Финляндия. С 21 года можно взять на прокат в Польше, Чехии, Франции и Венгрии. Есть и такие страны, где компании не выдадут ключи, если вам еще не исполнилось 25 лет. Водительский стаж. Самые распространенные варианты: 1 год и 3 года.

Следует также отметить, что некоторые зарубежные агентства увеличивают стоимость проката или размер депозита для водителей младше 25-летнего возраста.

Нужно ли украинцам иметь международное водительское удостоверение?

Для перестраховки желательно этот документ оформить. Однако, если за неимением времени такой возможности у вас нет, не беспокойтесь, ведь в тех странах, которые являются подписантами Венской конвенции (а это большинство членов Европейского союза), теоретически можно управлять автомобилем, если на руках есть только национальное водительское удостоверение.

Отметим, что, к сожалению, на практике большинство "прокатчиков" все же отказывают тем, у кого МВУ нет.

В ряде стран у владельцев украинских водительских удостоверений, попавших в аварию, возникали сложности. В частности, в Греции и Италии зафиксированы случаи, когда именно украинцев признавали виновниками аварий лишь из-за того, что его документ был признан недействительным (хотя на законодательном уровне это не является правильным).

В ряде стран-участниц Женевской конвенции необходимо иметь при себе одновременно и международное, и национальное удостоверение.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине частично изменили перечень документов для водителей, которые нужны для пересечения границы с другими государствами.