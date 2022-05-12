Две страны проголосовали в ООН против расследования преступлений рф в Украине: подробности

Резолюцию Украины не поддержали 14 стран, две из которых выступили против

Совет ООН по правам человека, откуда выгнали рф, начал расследование возможных нарушений прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права российскими войсками на освобожденных территориях Украины.

Об этом в четверг, 12 мая, сообщает "Европейская правда".

В четверг Совет проголосовал за усиление контроля "ухудшения ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии", особенно учитывая события в Мариуполе и других городах Украины.

"За" проголосовали 33 государства, 12 воздержались (Армения, Боливия, Камерун, Куба, Индия, Казахстан, Намибия, Пакистан, Сенегал, Судан, Узбекистан, Венесуэла), 2 были против – Китай и Эритрея.

Ранее сообщалось, что президент ООН Антониу Гутерриш встретился с кровавым диктатором владимиром путиным. Президент рф соврал в лицо высокопоставленному гостю.