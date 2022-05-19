Эрдоган удивил заявлением по поводу связей с путиным и россией — в планах запускать АЭС

Турция хочет продолжать сотрудничество как с Украиной, так и с россией

Президент Турции Реджеп Эрдоган, которому российский президент отказал в эвакуации бойцов из "Азовстали", не намерен отказываться от дальнейшего сотрудничества с ним. Более того, Анкара не готова отказываться от поставок российского газа.

Слова турецкого лидера цитирует издание Hurriyet.

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Эрдоган отметил, что из-за войны Турция проводит сбалансированную политику.

"Что касается войны с россией и Украиной, то, конечно, мы сейчас проводим сбалансированную политику и в отношении россии, и в отношении Украины. И в этой политике баланса, конечно, я не намерен разрывать связи с господином путиным, или господином Зеленским", — заявил президент Турции.

Он добавил, что продолжает телефонные переговоры как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с кровавым диктатором владимиром путиным. Эрдоган подчеркнул, что Турция будет делать это и дальше, ведь не хочет новой мировой войны.

Относительно сотрудничества с российским президентом Эрдоган отметил, что Анкара и Москва имеют общий проект в атомной энергетике (АЭС "Аккую") и он надеется, что в следующем году АЭС заработает.

"Опять же, откуда мы берем 50% природного газа, который сейчас используем? Поставляем из россии. Для нас это стратегически важные отношения. И мы не можем разорвать эти отношения", — подчеркнул Эрдоган.

А с Украиной, по словам Эрдогана, у Турции партнерские отношения в продуктовой отрасли и их прекращать он также не планирует.

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Следует отметить, что на международной арене назревает напряженная ситуация, ведь Турция выступила против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Скандинавские страны заявили, что они намерены убедить Анкару в необходимости их членства в Альянсе, после чего турецкие власти выдвинули 5 условий.

Список из 5 пунктов Анкары для шведов и финнов получил название "скандинавское досье". Вот, что просит у них Турция:

экстрадиция членов "террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации ФЭТО";

признание "Сирийских сил национальной самообороны (СНС) террористической организацией";

прекращение поддержки представителей организации ФЭТО;

закрытие структур, "связанных с организациями, которые в Турции ассоциируют с террористами";

предоставление "не обещаний", а "соответствующих гарантий".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Турция заблокировала переговоры НАТО с Финляндией и Швецией.