НАТО примет новую концепцию: поменяется отношение к россии и Китаю

Альянс пересмотрит статус россии

В НАТО подтвердили слухи о том, что изменят статус россии с "партнера" на "непосредственную угрозу".

Об этом в воскресенье, 29 мая, в комментарии для АНСА заявил итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало.

Тало отметил, что новую стратегическую концепцию Альянса планируют принять на саммите НАТО в июне. Ожидается, что именно там рассмотрят изменение "отношения к рф", а также угрозу Китая.

"В Мадриде будет принята стратегическая концепция, которая введет НАТО в XXI век с учетом всех актуальных вызовов, таких как киберугрозы, гибридные угрозы, новые технологии и последствия климатических изменений. Мы поменяем отношение к России, которая в последнем документе считалась партнером, а также внесем Китай, который до сих пор не фигурировал в стратегии", — заявил Тало.

Ранее сообщалось, что Швеция вслед за Финляндией приняла решение о вступлении в НАТО. Против такого решения скандинавских стран выступила Турция. Позднее официальная Анкара озвучила 5 требований по поводу расширения НАТО.