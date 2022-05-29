НАТО примет новую концепцию: поменяется отношение к россии и Китаю
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Альянс пересмотрит статус россии
В НАТО подтвердили слухи о том, что изменят статус россии с "партнера" на "непосредственную угрозу".
Об этом в воскресенье, 29 мая, в комментарии для АНСА заявил итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало.
Тало отметил, что новую стратегическую концепцию Альянса планируют принять на саммите НАТО в июне. Ожидается, что именно там рассмотрят изменение "отношения к рф", а также угрозу Китая.
"В Мадриде будет принята стратегическая концепция, которая введет НАТО в XXI век с учетом всех актуальных вызовов, таких как киберугрозы, гибридные угрозы, новые технологии и последствия климатических изменений. Мы поменяем отношение к России, которая в последнем документе считалась партнером, а также внесем Китай, который до сих пор не фигурировал в стратегии", — заявил Тало.
Ранее сообщалось, что Швеция вслед за Финляндией приняла решение о вступлении в НАТО. Против такого решения скандинавских стран выступила Турция. Позднее официальная Анкара озвучила 5 требований по поводу расширения НАТО.