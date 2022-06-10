Премьер Венгрии оригинально "поддержал" Украину в ее борьбе

Венгерский политик неоднозначно высказался о войне в Украине

Украина имеет право защищаться от военной агрессии россии, однако больших шансов на победу у нее нет.

Об этом в пятницу, 10 июня, во время интервью одной из радиостанций заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив, что подвергать сомнению решение украинского государства защищать свои земли нельзя, даже несмотря на незначительные шансы на победу, — пишет Telex.

"Если правительство решило бороться, это решение нельзя ставить под сомнение, даже если букмекеры не дают больших шансов на победу ", — сказал он.

По словам Орбана, главный вопрос заключается в том, как в дальнейшем будет реагировать на этот конфликт Европа и какие предложения она будет вносить для его вероятного разрешения.

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Также венгерский политик добавил, что Европейскому союзу нужно постепенно менять свою политику, ведь вслед за нефтью возможно и введение ограничений на газ, что в дальнейшем приведет к серьезным последствиям для всего мира.

Орбан отметил, что война в Украине лишь частично приводит к увеличению расценок, однако внедрение дополнительных санкций повлечет еще большее удорожание.

"Мы должны финансировать мир, а не войну. Есть деловые круги, заинтересованные в войне, чтобы она продолжалась…", — добавил он, вспомнив миллиардера Джорджа Сороса, которого политик назвал "зачинщиком войны".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Венгрия является одной из трех стран ЕС, призывающих Украину к переговорам с россией. Кроме того, эта страна до сих пор является одной из тех, которые больше других препятствуют введению санкций против российской федерации.