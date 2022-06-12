Пенсионер из Канады выиграл $70 миллионов в лотерею: часть денег отдаст Украине

Мужчина хочет помочь не только Украине, но и детям с аутизмом

Пенсионер из Канады Марсель Люссье сорвал в лотерее джекпот в размере 70 миллионов долларов и пообещал направить часть выигрыша на восстановление Украины после войны.

Как сообщает местное издание CTV, мужчина проживает в городе Монреаль (провинция Квебек), а счастливым победителем он стал 10 июня.

О Люссье известно, что он являлся сотрудником компании Hydro-Quebec, но в 2002 году вышел на пенсию. По его словам, он пытался проверить выигрышную комбинацию на сайте лотереи, однако у него это не получилось из-за технических сложностей. Поэтому он узнал о своей победе лишь на следующее утро.

Мужчина отметил, что планирует направить часть полученных денег на помощь Украине с восстановлением после войны, а также профинансировать проекты помощи людям с аутизмом.

Кроме того, он планирует наконец отправиться с женой в круиз, поскольку ему приходилось несколько раз его откладывать из-за коронавирусных ограничений.

Как сообщалось ранее, учитель из Грузии Ладо Апзахава выставил на аукцион кольцо матери и собственную медаль отличия педагога, чтобы собрать деньги на помощь украинцам. Изначально он хотел собрать около 860 долларов, но вместо того ему удалось выручить 700 тысяч.