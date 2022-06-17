Есть нестыковки: военный эксперт назвал серьезную проблему с поставками оружия Украине

Украина ожидала получить от Запада больше военной помощи

Во время третьей публичной встречи стран НАТО, которые объединились в формате "Рамштайн" для помощи Украине в противостоянии российскому врагу, было объявлено о договоре, в рамках которого Киев получит новые комплекты вооружения. Однако, согласно результатам "Рамштайна-3", создается впечатление, что Пентагон не получил от Украины всех запросов, которые озвучивались руководством страны.

Об этом в интервью "Телеграфу" сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец, комментируя просьбу корреспондента оценить итоги третьей встречи в формате "Рамштайн". По его словам, результаты "Рамштайн-3" менее оптимистичны, чем те, которых ожидала Украина.

Згурец обратил внимание, что во время пресс-конференции главы комитета начальников штабов США Марка Милли и министра обороны США Ллойда Остина, создается впечатление, что Киев не посылал Пентагону запросы, которые ранее озвучивал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Никаких двух тысяч БМП, тысячи 155-мм гаубиц, 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО) и т.д.", — пояснил он.

Проверенные новости о войне и не только – ищите в нашем Telegram

Военный эксперт добавил, что именно Милли говорил о том, что, разговаривая с главкомом ВСУ Валерием Залужным, получил от него официальные списки с запросами украинского Минобороны. И, согласно его словам, Украина просила 10 артиллерийских дивизионов, однако ей было предоставлено 12, а вместо запрашиваемых 200 танков — Киеву направили 237 единиц. Что касается 100 БМП, о которых говорилось в списках, Пентагон отправил 300.

"Главный результат "Рамштайна-3" – страны Запада под руководством США продемонстрировали, что готовы оказывать Украине помощь. С точки зрения наших политиков она идет медленнее, чем хотелось бы. Но здесь как раз важен активный диалог между украинской и американской стороной, а также между европейцами. Поэтому есть определенный диссонанс в утверждении того же Подоляка, будто мы просим больше, а получаем меньше — и официальных данных Пентагона", — пояснил он.

Читайте также: Категория Украина Новое оружие поможет Украине отвоевать Крым — Резников Вероятность возвращения полуострова, захваченного страной-агрессором, военным образом Украина не рассматривает

Ранее "Телеграф" сообщал, что для того, чтобы Украина имела возможность прекратить войну с россией и одержать победу в мощном противостоянии врагу, ей нужно большее вооружение от Запада, ведь именно благодаря ему украинские защитники смогут выбить оккупантов с оккупированных территорий.

Также напомним, что в США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины и подробнее рассказали, какое именно оружие получит Киев.