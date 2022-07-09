Масштабные протесты в Шри-Ланке: из-за штурма резиденции президент был вынужден бежать (видео)

Лидеру страны пришлось бежать после штурма его резиденции

В Шри-Ланке массовые беспорядки. Местные жители восстали против президента Готабайи Раджапаксы и ворвались на территорию его резиденции, в результате чего лидер страны вынужден был бежать.

Как сообщает агентство Agence France-Presse ( AFP), большое количество людей прорвались через установленные правоохранителями баррикады в районе Форт Коломбо, чтобы добраться до входа в Дом президента. После прорыва десятки протестующих попали в помещение резиденции.

Согласно имеющимся сведениям, полицейским пришлось применить слезоточивый газ для разгона агрессивных граждан, однако напрасно. Кроме того, известно, что в результате протеста в толпе пострадали не менее трех десятков человек.

Следует напомнить, что весной Шри-Ланка столкнулась с мощным экономическим кризисом. Жители страны в конце мая устроили массовые беспорядки из-за проблем с экономикой, существенного подорожания топлива и роста цен на самые необходимые продукты. Митингующими был заблокирован вход в офис президента почти на месяц, после чего правительство государства официально ввело чрезвычайное положение.

Экономический кризис в Шри-Ланке был спровоцирован дефицитом иностранной валюты, ведь в стране был ограничен поток туристов коронавирусной пандемией. После блокирования главного дохода правительство не смогло закупить достаточное количество топлива, в результате чего в государстве объявили дефолт.

Ранее "Телеграф" сообщал, как во время массовых беспорядков в Бельгии правоохранители пытались разогнать толпу с помощью водометов и слезоточивого газа.