К границе Украины едет ядерный поезд. Что известно о новой страшилке от путина

По данным The Times, россия может демонстративно взорвать ядерное оружие возле украинских границ

Президент россии владимир путин продемонстрировал очередную попытку запугать Украину и мир ядерным оружием. Влиятельная британская газета The Times со ссылкой на источники в обороне сообщила, что россия намерена демонстративно взорвать ядерное оружие на границе с Украиной в ходе учений.

В то же время, Bloomberg и ряд аналитиков считают, что ядерный шантаж является попыткой кремля запугать США и Европу, чтобы они прекратили поддержку Украины и заставили Киев начать переговоры на условиях москвы.

Испытание на границах и угроза в Черном море

По данным The Times, российский президент готов продемонстрировать миру готовность применить ядерное оружие из-за того, что россия теряет завоеванные территории в ходе успешного контрнаступления ВСУ. Аргументом в подтверждение этого тезиса стали заявления о перемещении поезда с ядерным оружием к границам Украины.

Польский оборонный эксперт Конрад Музыка обратил внимание на то, что поезд, замеченный в центральной части россии, связан с 12-м главным управлением российского министерства обороны и отвечает за ядерные боезапасы, их хранение, обслуживание, транспортировку и выдачу подразделениям.

Воплощение угроз в жизнь может пойти не по плану: по словам высокопоставленного источника в обороне, если путин все же решит развернуть ядерное оружие на поле боя, оно может случайно поразить российский город вблизи границы, например, Белгород. В то же время международные аналитики предполагают, что в случае, если кремль захочет применить ядерное оружие, это произойдет в Черном море.

Перемещение поезда с ядерным оружием

Отчет НАТО, который Альянс разослал странам-членам и союзникам, сообщает, что россия, как ожидается, испытает ядерно-торпедный дрон "Посейдон", возможно, в Черном море. Также НАТО, вероятно, сообщило, что атомная подлодка К-329 "Белгород" направляется в Арктику. С подлодки можно запускать торпеду "Посейдон", которая работает автономно, имеет длину около 24 метров и радиус действия не менее 10 тыс. км. По данным La Repubblica, его планируют опробовать в районе Карского моря.

Атомная подлодка может выполнять различные функции и является чем-то гораздо большим, чем просто платформой для доставки зарядов, заявил эксперт по ядерному оружию в Университете Лестера, профессор Эндрю Фаттер. По его словам, как и в случае с поездом, россия пыталась послать Западу сигнал о том, что следует прекратить вмешательство в конфликт. Фаттер считает, что если НАТО ответит на удар по Украине, это "откроет ящик Пандоры".

Джеймс Роджерс, директор по исследованиям Совета по геостратегии, заявил, что не исключает ядерного удара россии по наступающим силам Украины, какой бы маловероятной версией это ни казалось. Роджерс считает, что ответом могут стать масштабные кибератаки и "экономическое удушение россии и дальнейшая поддержка Украины". Более вероятным вариантом может быть нанесение высокоточных ударов союзниками по военным целям.

"К сожалению, на некоторых угрозы россии действуют"

Исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью "Радио НВ" заявил, что ядерный шантаж россии уже начал действовать на некоторых лиц на Западе.

"То, что мы видим со стороны кремля — это угрозы, первая ступень эскалации. Они будут много говорить, что не блефуют, чтобы их кто-то испугался и стал давить на Украину, чтобы та подписала мир. То, что это работает, мы все видели вчера в Twitter, когда об этом писал Илон Маск. Конечно, это та самая путинская тактика, которая, к сожалению работает", — говорит Михайлов.

Относительно ракеты "Посейдон", Михайлов отметил, что это восстановление идеи академика Сахарова о создании с помощью ядерного взрыва большого цунами, которое смоет побережье Соединенных Штатов.

"Но россия не готова к ее применению. Это тактическое ядерное оружие, для его применения нужно отправить ядерные боеголовки из специальных хранилищ — это будет заметно для НАТО. россия не проводила учений, которые предусматривали применение тактического ядерного оружия совместно с какими-либо сухопутными операциями (в отличие) от СССР). Итак, применение тактического ядерного оружия не изменит ситуации на фронте. А ответ, о котором говорит не только ЦРУ, но и министр иностранных дел Польши — это может очень изменить ситуацию на фронте. С 70-80-х годов ядерное оружие заменялось на высокоточные средства (ракеты, управляемые бомбы)", — заявил Михайлов.

Михайлов подытожил, что высокоточное оружие НАТО эффективнее российского, они могут дать такой ответ даже без применения ядерного оружия. Это не принесет путину преимущества в тактическом военном плане. Он считает, что натовские генералы по своим каналам должны донести это до кремля.

Издание Bloomberg иронизирует, что путин пытается "взять США на слабо". Тактическое оружие замкнуто на складах по всей россии и нужно время, чтобы транспортировать его в пусковые установки. Поэтому транспортировка будет обнаружена с помощью спутников. Издание отмечает, что ядерные угрозы являются частью масштабной попытки кремля запугать США и Европу, чтобы они приостановили поддержку Украины и заставили Киев начать переговоры на условиях Москвы.

"Поскольку европейцы готовятся к тяжелой зиме после того, как россия спровоцировала беспрецедентный энергетический кризис, сократив поставки газа, путин стремится усилить разногласия в Европе по цене дальнейшей поддержки Украины, чтобы попытаться изменить общественное мнение ", — отмечает Bloomberg.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес продемонстрировал уверенность Запада, сказав: "Мы считаем, что это очень маловероятно, что пути используют ядерное оружие", он сослался на данные, которые британцы имели на встречах с лидерами Индии и Китая.

В россии, по разным оценкам, хранится около 1900 единиц такого оружия времен холодной войны, а также ракеты и самолеты, необходимые для его доставки. Хотя использование ядерной боеголовки может быть недостаточным, чтобы изменить ситуацию на поле боя, где фронт простирается на более 1200 километров, это может быть способом для путина попытаться шокировать Украину и ее западных союзников, чтобы они отступили. Если бы российский диктатор решил применить такое оружие, он, скорее всего, избрал бы военную цель в Украине как показательный удар, цитирует Bloomberg источник, близкий к Минобороны.