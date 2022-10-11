Мирный диалог с россией: кто и почему пытается усадить Украину за стол переговоров

Эксперт Руслан Бортник прокомментировал "Телеграфа" мотивацию некоторых антивоенных инициатив

Идеи мирных переговоров между Украиной и россией частично генерируются отдельными мировыми элитами, которым невыгодна война, но коллективный Запад в целом непреклонен в поддержке Киева и не пойдет вопреки украинским интересам.

Такое мнение "Телеграфу" высказал директор Украинского института политики Руслан Бортник, оценивая соответствующие заявления отдельных иностранных политиков, отставных генералов и некоторых лидеров общественного мнения.

"Часть мировых элит ищет модели мира. В частности, те элиты, которые сегодня не находятся в мейнстриме. Обратите внимание, кто это говорит. Это говорят отставники, представители стран, роль которых (или влияние) на процессы европейской безопасности или евроатлантической безопасности невысока. Или вообще находятся в определенной внутренней оппозиции (когда мы говорим о Венгрии). Если мы говорим о Дональде Трампе или Илоне Маске — они часть системы, но находятся в оппозиции внутри нее. Безусловно, эта война не дает им никакого позитива, они не зарабатывают на каких-то военных поставках… Вместе с тем война создает определенные кризисы для социума в виде инфляции, дефицитов и является хорошим инструментом для критики", — говорит эксперт.

По его мнению, в то же время для части глобальных элит, которую представляет, в частности, Маск, война также несет риски для глобализации, "а эти люди являются ключевыми бенефициарами глобализации".

"Условно говоря, от того, что мир является глобальной торговой системой такие люди зарабатывают, капитализируются. Только в условиях относительного мира они имеют шанс на финансирование проектов по научному развитию, исследованию космоса или других вещей. Если идет война, все деньги идут на нее. Поэтому для них это тоже опасность даже такого стратегического характера. Поэтому есть несколько групп критиков, которые с одной стороны постоянно будут критиковать продолжение войны, а с другой стороны — выдвигать какие-то мирные планы, апеллируя таким образом к общественному мнению, поддерживающему мирное урегулирование. Вместе с тем мейнстрим остается пока стабильным: единство внутри НАТО и "Рамштайна+". Единство в подходе к украинскому кризису со стороны Запада остается неизменным. Потому не следует рассчитывать на какое-то серьезное изменение отношения Запада к Украине и ее поддержки в войне против россии, – отмечает Бортник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Франция не поддержала идею Турции, которая недавно предложила устроить переговоры по войне в Украине без Украины. Речь шла об участии в диалоге россии и представителей четырех стран Запада : США, Великобритании, Франции и Германии. А возможным местом встречи назывался Стамбул.

Также мы сообщали, что американский миллиардер и изобретатель Илон Маск вызвал нешуточные споры в сети своим "планом" завершения российского вторжения в Украину.