Израиль потратил на поддержку Украины миллионы: СМИ узнали о тайной схеме

Военная помощь будет включать в себя "стратегическое оборудование"

Несмотря на то, что Израиль долгое время удерживался от передачи военной помощи, страна нашла другой выход из ситуации, чтобы помочь Украине. Стало известно, что Израиль согласился профинансировать закупку "стратегического оборудования" для Украины. Из бюджета страны на него были потрачены миллионы долларов.

Как сообщает издание Haaretz, ссылаясь на собственные источники западных дипломатических кругах, израильское правительство дало согласие на расширение помощи Украине после просьбы президент США Джо Байдена, который призвал не ограничиваться лишь гуманитаркой.

Отмечается, что военная помощь от Израиля будет включать в себя обширный арсенал средств, приборов и другого "стратегического оборудования", на которые страна потратила миллионы долларов. Однако о том, какое именно "оборудование" получит Украина, пока информации нет.

Издание передает, что закупленная Израилем помощь будет передана через одну из стран НАТО, поставляющую оружие Украине.

Напомним, ранее Израиль отказал Украине в важном оружии обороны. Президент Израиля Исаак Герцог раскрыл причину и рассказал, почему некоторое оружие страна не может поставлять. Также он отметил, что Израиль будет оказывать помощь Украине там, где это возможно.