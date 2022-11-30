Депутат от "Слуги народа" призвал мир не делать из Азербайджана агрессора

Азербайджан правильнее сравнивать с Украиной, ведь он тоже потерял 20% своих территорий в результате военных усилий Армении и России

Войну в Украине начали сравнивать с Карабахским конфликтом, но с историческими извращениями. Мол, Азербайджан является агрессором в этом конфликте, а Армения – соответственно жертвой. И потому европейские страны должны наложить санкции на Баку, а Ереван – напротив, поддержать.

Этот нарратив в последнее время продвигают французские политики – несколько местных сенаторов инициировали принятие резолюции по введению эмбарго на поставку азербайджанской нефти и газа. По их утверждениям, Азербайджан в своих попытках вернуть законные территории, оккупированные Арменией 30 лет назад, действует так же, как Россия против Украины.

Политические эксперты считают, что такие заявления могут негативно отразиться не только на позиции Баку, но и на поддержке Украины.

"Ставить Азербайджан и Россию в один ряд абсолютно неправильно. Тем более Азербайджан – основная угроза Ирану, где проживает значительная часть азербайджанцев. Следует понимать, что Иран очень сильно за это переживает и, как ни странно, финансирует Армению. А уже после того, как мы увидели, что иранские дроны бомбят украинские города, нам не стоит выбирать или даже задумываться. Мы должны поддерживать Азербайджан", – рассказал депутат Марьян Заблоцкий в эфире канала 24.

По его мнению, французские настроения подогреваются влиянием многочисленного армянского общества в этой стране. При этом эксперт напоминает, что Армения всегда являлась союзницей России, является членом ОДКБ и голосует против всех антироссийских резолюций в международных организациях. И до тех пор, пока Армения является открытым союзником государства-террориста, она не может рассчитывать на поддержку цивилизованного мира.

"В общем, если уж сравнивать эти два конфликта, то наоборот – Азербайджан – это Украина. Ведь еще в начале 90-х эта страна потеряла 20% своих территорий в результате военных усилий Армении и России. Тогда, как и в Украине, фиксировали тысячи жертв среди гражданского населения. В многочисленных резолюциях ООН эти земли называются временно оккупированной территорией Азербайджана. А уже во время второй Карабахской войны, происходившей в течение 2020 года, Баку смог отразить свои территории. Подобная ситуация происходит и у нас, в частности, с Херсоном", — убежден Заблоцкий.

Депутат также уверен, что атака некоторых европейских политиков на Азербайджан бьет по Украине в двух случаях. Во-первых, дискредитирует понятие "санкции", во-вторых, нивелирует правило о неизменности границы ООН. Ведь именно эта организация в свое время признала часть территорий, оккупированных Арменией, суверенными землями Азербайджана.

Журналисты 5 канала назвали 7 фактов, по которым Карабахский конфликт и российско-украинскую войну можно сравнивать только в одном контексте: Украина и Азербайджан являются жертвами этого конфликта, а Армения и Россия – агрессорами. Оба они действовали по одинаковому сценарию: использовали сепаратистские настроения в Карабахе и на Донбассе, чтобы оккупировать 20% территорий соседних государств, обстреливали ракетами мирное население, и пытаются убедить в справедливости своих претензий. Именно поэтому международное право должно быть на стороне жертв конфликта – Украины и Азербайджана.