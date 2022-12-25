"Есть ощущение, что путин выкрутится": Каспаров объяснил, почему в россии нет бунтов и заговоров

В россии считают, что война их страной еще не проиграна

В отличие от Украины и всего западного мира, у живущих в рф людей совершенно другое видение нынешней ситуации.

Об этом рассказал российский шахматист, оппозиционер и критик кремля Гарри Каспаров в эфире программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Картинка, которую видят в россии — совсем другая. … Там есть голоса, говорящая о том, что ситуация непростая, что на самом деле не все так хорошо, но по большому счету они уверены, что выиграют войну", — уверен Гарри Каспаров.

У общества в целом и у элит "есть ощущение, что путин выкрутится". Надежды при этом делаются на то, что перед кремлевским диктатором "прогнутся" Байден, Макрон или Шольц.

"Нет понимания, что война проиграна. Когда этот момент наступит – когда станет понятно, что нет выхода, тогда мы увидим изменения", — полагает известный шахматист-оппозиционер.

Такое понимание, по его мнению, придет только в случае комбинации военных поражений и экономических сложностей, которые автоматически приведут к потере веры в вождя.

"Все-таки путин 22 года, и они считают, что он найдет какой-то способ. Что как-то выкрутится. И на сегодняшний день ожидать каких-то кардинальных перемен не приходится", — поясняет Каспаров.

По мнению чемпиона мира по шахматам, в понимании большинства россиян сейчас война рф против Украины находится на уровне 1942 – 1943 годов – даже не на уровне 1944 года, когда произошла высадка союзников в Нормандии.

При этом российский оппозиционер напоминает, что и сама высадка союзников во Франции не изменила кардинально ситуацию: после заговора против немецкого фюрера большинство генералов поддержало Гитлера, и армия в целом осталась с ним до конца войны.

"Здесь мы имеем в какой-то мере схожую ситуацию. Пока в рф есть убеждение – "да, война идет не так, как нам хотелось бы, но ничего страшного – переживем, пересидим", ведь в Украине все разрушено", — объясняет Каспаров.

Россияне осознают, что их армия разрушает объекты инфраструктуры и убивает нив чем не повинных людей, но закрывают на это глаза по принципу "да, мы воюем, убиваем мирных жителей, но мы добьемся своей цели".

Кроме того, во многом затягиванию войны способствует нерешительность Запада и утверждение о том, что он старается не допустить эскалации.

"Если шарахнуть несколькими ракетами по Крымскому мосту, то война станет совершенно другой. И если мост рухнет, то мы сразу увидим последствия. Потому что даже частичное разрушение моста создало ситуацию, близкую к панической. И это даже не его ликвидация", — считает известный шахматист-оппозиционер.

В целом Украине, по мнению Каспарова, нужно пережить зиму, и весной война будет выиграна нашим государством. Причину этого он видит в том, что логистика — на стороне Украины. Европа налаживает производство видов вооружения, и вся эта огромная махина скоро заработает на полную силу.

"Если к марту-апрелю путин не добьется никаких результатов, то освобождение всей украинской территории будет вопросом времени. Также неизбежен экономический коллапс россии. На самом деле ситуация ухудшается. Она стабильно ухудшается. И санкции работают. Это происходит не внезапно, но все начинается скукоживаться", — считает Гарри Каспаров.

Путин уверен, что продолжающейся мобилизацией и обстрелами мирных городов он сумеет добиться согласия Украины на переговоры на его условиях.

"Если Украина выстоит, то перспективы путина весной будут весьма и весьма печальными. А к этому времени логистика начнет работать, как в свое время ленд-лиз. Постепенно украинская армия получает серьезного тактическое превосходство. Отсутствие результата в Украине, а тем более, военные неудачи, создадут в россии критическую ситуацию", — уверен российский оппозиционер.

Напомним, что по мнению Гарри Каспарова, у цивилизованного мира есть лишь один вариант завершения войны россии против Украины, и он заключается в полном освобождении всех украинских территорий и выплате репараций.