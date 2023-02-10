Испания не сможет передать Украине ПВО: названа причина

Ранее Швейцария не позволяла осуществлять реэкспорт Дании и Германии

Хотя позиция традиционно нейтральной Швейцарии по поводу военной помощи Украине в последнее время всё больше склонялась в сторону нашей страны (там даже собирались разрешить реэкспорт своего оружия), просьбу Испании передать Украине две установки ПВО швейцарского производства она все-таки отклонила.

Об этом сообщает испанское информационное агентство EFE.

"Федеральное министерство экономики Швейцарии подтвердило отказ, обосновав его законом о невозможности реэкспорта вооружения странам, находящимся в состоянии вооруженного конфликта", — передает EFE сообщение правительства Швейцарии.

EFE также напоминает, что ранее Швейцария не позволяла осуществлять аналогичный реэкспорт Дании и Германии.

В сообщении не уточняется о каком именно ПВО идет речь, однако издание Reuters пишет, что запрет был наложен на 35-миллиметровые зенитки. Вероятно речь может идти о Швейцарских GDF-005 и комплексах, которые были созданы на его базе. В частности, ЗРК Aspide имеет две пусковых на четыре ракеты Aspide в каждой, а также две зенитки GDF.

Напомним, ранее мы писали о том, что Швейцария хочет изменить норму о запрете на поставки оружия ВСУ.

Также мы сообщали о том, что Западные союзники продолжают поддерживать Украину и сообщают о передаче новых партий оружия. Соответствующие намерения озвучили Испания и Норвегия.