Сигнал путина о торгах или реальная опасность: политолог оценил новые ядерные угрозы россии

Владимир Фесенко объяснил "Телеграфу" манипуляции кремля вокруг ДНСВ и пойдут ли США на уступки по Украине

Ситуация вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) является попыткой кремля надавить именно на США в вопросах уступок Вашингтона по поводу войны в Украине, однако у россии ничего из этого не выйдет. Такое мнение "Телеграфу" высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко.

Напомним, во время послания Федеральному собранию 21 февраля российский диктатор владимир путин заявил, что россия прекращает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, который он продлил в 2021 году.

В среду, 22 февраля, российская госдума единогласно приняла решение о приостановлении участия рф в ДНСВ (который еще называют СНВ-III). Впоследствии в пресс-центре российского министерства обороны подчеркнули, что несмотря на принятое решение, рф и в дальнейшем будет соблюдать ограничения Договора СНВ по количеству носителей ядерных боезарядов.

"Это традиционная путинская тактика. Он с одной стороны угрожает, ведь приостановка — своеобразный ядерный шантаж, мол, если вы не пойдете на уступки, тогда мы можем увеличить ядерный потенциал, это будет снова гонка ядерных вооружений и т.п. А с другой стороны это же не выход из договора, а приостановка. Это сигнал о торгах, мол, мы можем торговаться, можем договариваться. Это было сказано в речи путина о войне в Украине. Соответственно, идет речь о договоренностях/торгах по Украине. Но этот шантаж не даст результата", — отмечает эксперт.

Он добавляет, что такое заявление не стало какой-либо сенсацией, поскольку признаки того, что россия будет шантажировать ДСНО, были еще в прошлом году. Тогда рф отказалась от переговоров по СНВ-III, "и это было связано с тем, что (как заявляли в МИДе рф) США поставляют Украине оружие, и мол, мы тогда не будем с вами разговаривать, а затем замминистра иностранных дел россии уже в январе заявил, что рф может не продлить действие этого договора".

"Договор действует до 2026 года. То есть здесь дело не в самом договоре, а в том, что это используется просто как инструмент шантажа. Думаю, так или иначе, вопрос этого договора стал заложником нынешнего конфликта, и путина волнует не сам документ. Договор устраивал россию. Приведу такой пример: когда Байден стал президентом, в начале 2021 года об автоматическом продлении действия этого договора в телефонном режиме договорились буквально за несколько дней. По договору вопросов у россии нет. Они просто хотят заставить таким образом Штаты пойти на уступки. Однако в текущей ситуации и в нынешнем состоянии россии ни на какие уступки США не пойдут. Поэтому этот шантаж не сработает", — говорит Владимир Фесенко.

Политолог также спрогнозировал, что ситуация с этим договором будет, "как и все остальное, каким-то образом урегулироваться только после окончания нынешнего конфликта и после того, как будет понятно, что будет дальше с россией, путиным, какой будет в дальнейшем политическая ситуация в рф".

Как сообщалось, Госсекретарь США Энтони Блинкен уже назвал решение путина "безответственным". По словам Блинкена, администрация президента Джо Байдена готова говорить с рф о ядерном договоре в любое время.

"Телеграф" также писал, что во время заседания "Бухарестской девятки" (В9) в Варшаве снова прозвучали важные для Украины заявления. Их выразили президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.