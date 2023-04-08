Могли бы сразу в черных пакетах: в рф изобрели "камуфляж для младенцев"

Украинцы советуют "изобретателям" сразу изготавливать "маленькие гробики для двухсотых"

В постоянно фонтанирующей безумными выдумками российской федерации пробито очередное дно: в магазинах начали появляться "пакеты для новорожденных" камуфляжного цвета.

О "новом тренде" рассказывает Nexta.

Издание приводит новостной сюжет одного из региональных телеканалов рф, героиня которого рассказывает о том, что ее дочь недавно родила первенца (видео ниже), и когда молодая мама готовилась к выписке, ей захотелось, чтобы ребенка забирали из роддома в "оригинальном" пакете.

Но так как розовый или голубой в рф уже не в моде (похоже, стране нужны не мальчики или девочки, а будущие головорезы и убийцы), то выбор было решено остановить на пакете цвета хаки (ведь так можно не ждать детсадовского или школьного возраста, а сразу готовиться к армии – с пеленок).

Молодая бабушка с упоением рассказывает, как искала нечто подобное по различным магазинам и торговым сайтам ("на меня смотрели как на неадекватную") и, не найдя ничего по всей стране (нормальных людей, очевидно, пока еще достаточно), решила изготовить "подарочек" для младенца и его родителей самостоятельно. Решено – сделано. Пакет изготовили, и у новой идеи сразу появились "поклонники" – уже заказано около двух сотен подобных комплектов.

Вероятно, молодым российским мамам и бабушкам пришлась по нраву идея, что их детишек будут с "очень юного возраста" воспитывать в муштре, послушанию и к тому, что нужно быть готовым умереть за старого бункерного деда – ведь в этом теперь, видимо, главная идея жизни на россии.

Действительно, что может быть лучше: родился — и сразу в армию, минуя никому не нужные детсад, школу и вуз. Зачем учиться, если сразу можно становиться "пушечным мясом" и возвращаться домой в черном пакете. Жестоко, глупо и бессмысленно. Но, похоже, большинству россиян этого не понять – в выхолощенных пропагандой головах совершенно не осталось мозгов и есть только одна идея – сразу на фронт, убивать украинцев.

Впрочем, читатели дали свою оценку "идее" и тех, кто спешит ее осуществлять.

Напомним, что практически потеряв своих детей, рф пытается калечить жизни детям из Украины, насильно их депортируя к себе и устраивая там "перевоспитание".