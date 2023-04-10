Сегодня в Польше чествуют жертв авиакатастрофы в россии, в которой погибла вся польская политическая элита

В Польше 10 апреля чествуют жертв Смоленской авиакатастрофы, которая 13 лет назад забрала жизни почти всей политической верхушки страны. Хотя трагедия произошла более десяти лет назад, официальное расследование причин до сих пор не завершено.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что Украина объединяется в скорби с польским народом и чтит память погибших.

Владимир Зеленский почтил память погибших в Смоленской трагедии

Все находившиеся на борту погибли

10 апреля 2010 года под Смоленском в россии произошла авиакатастрофа, в результате которой погибла вся польская делегация, летевшая чествовать жертв к 70-летию Катынского расстрела.

На борту была вся элита: президент Польши Лех Качиньский, его жена первая леди Мария Качиньская, и еще 94 человека, в том числе много высокопоставленных чиновников, депутатов и военных. В частности, погибли командующий ВВС, командующий Сухопутными войсками, командующий ВМС, омбудсмен, президент Национального банка Польши и другие.

Самолет советского производства Туполев Ту-154 ВВС Польши упал во время захода на посадку вблизи военного аэродрома "Смоленск-Северный".

После трагедии рф препятствовала расследованию, усложняла доступ к фрагментам самолета, документации и переговорам пилотов. Польше так и не передали оригинал записи регистраторов полета, детали и документы с военного аэродрома.

На каком этапе расследование?

В 2016 году прокуратура Польши начала повторное расследование, заявив об эксгумации тел 83-х жертв (в частности, президента Леха Качиньского и его супруги). Начало расследования было во многом результатом прихода к власти в 2015 году партии брата-близнеца Леха Качиньского, Ярослава.

Расследование трагедии продолжается, следствие продлено до конца года, передает радио rmf24. В частности, осенью, предварительно, международная группа экспертов должна изложить исчерпывающее заключение по Смоленской катастрофе. Дело все еще расследует прокуратура, дела насчитывают 800 тысяч. страниц.

Этот вывод проанализируют польские прокуроры, однако сначала документ нужно будет перевести. Далее будет принято решение о дальнейшей судьбе расследования. Комплексная экспертиза должна стать основой для принятия решений по причинам и обстоятельствам катастрофы.

Международная команда состоит из 20 специалистов из трех исследовательских центров.

Основная проблема того, что следствие держит так долго — отсутствие свободного доступа к главным доказательствам, которыми обломки самолета Туполева. Отсутствует какое-либо сотрудничество с россиянами.

Собранные в настоящее время доказательства имеют пробелы: более десятка версий до сих пор расследуются и требуют анализа. Благодаря развитию технологий можно получить новые доказательства – особенно это касается физико-химических и фоноскопических выводов.

Выводы о подрыве и их опровержение

Польские официальные лица иногда делают заявления о причастности россии к авиакатастрофе, в целом в обществе нет согласия относительно единой версии. К примеру, Ярослав Качиньский всегда утверждал, что самолет его брата разбился из-за диверсии. Подозрения подогревает также отказ россии вернуть обломки.

Специальная правительственная комиссия Польши (назначена Ярославом Качиньским) в отчете в апреле 2022 года заявила, что авария стала результатом плана москвы. россия обвиняется в подрыве двух заложенных в самолет взрывных устройств.

Глава комиссии Антоний Мацеревич, к которому в стране относятся неоднозначно, заявил, что смерть Качиньского стала результатом акта незаконного вмешательства российской стороны.

"Основным и неоспоримым доказательством вмешательства стал взрыв в левом крыле… с последующим взрывом в центре самолета", — заявил он.

Мацеревич возразил, что польские пилоты допустили ошибки, несмотря на туман во время катастрофы.

Уже в сентябре 2022 года TVN 24 получили информацию, что эксперты во время эксгумации не обнаружили доказательств того, что в Смоленске произошел взрыв. После этого оппозиционные политики потребовали рассекретить заключения международных экспертов и потребовали привлечь Антония Мацеревича к ответственности. Говорят также о конфликте между прокуратурой и подкомитетом Антония Мацеревича.

В ноябре 2023 года Окружной суд в Варшаве вынес решение о временном аресте российских диспетчеров Павла Плюснина, Виктора Рыженко и Николая Краснокутского, управлявших движением аэропорта "Смоленск Северный", когда разбился самолет Ту-154М.

По мнению суда, существует высокая вероятность умышленного нанесения катастрофы. Прокуратура Польши подала документы на арест Рыженко в "Интерпол".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Ярослав Качиньский пожертвовал 50 тыс. злотых на нужды ВСУ для того, чтобы завершить судебный спор с Радославом Сикорским. Спор продолжается с 2016 года, когда Качиньский оценил причины Смоленской катастрофы и назвал Сикорского "предателем". Суд обязал Качиньского уплатить 708 тысяч злотых. Сикорский пообещал отказаться от претензий, если пожертвует 50 тысяч злотых на ВСУ.