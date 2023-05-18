Трагедии почти идентичны: РФ причастна к гибели детей в Украине и Азербайджане

"Даниил был жизнерадостным, любил мастерить, рисовать, заниматься спортом", — вспоминает разбитый горем дедушка 11-летнего Даниила Харченко из Черниговской области. До начала полномасштабной российской агрессии мальчик учился в 5-м классе.

В марте прошлого года они вместе с мамой и 14-летним братом Богданом попытались на машине спастись от озверевших оккупантов, захвативших большую часть Черниговщины. На трассе Чернигов-Киев автомобиль подорвался на российской мине: дети сгорели, их маму взрывной волной выбросило из машины, и она тоже погибла.

Богдан и Даниил

Почти за год до этого, в июне 2021-го, другой 11-летний мальчик, Гисмет Байрамов, живший в селе Кельбаджарского района Азербайджана, вышел из дома на поиски пропавших отцовских лошадей. Он вырос в фермерской семье, поэтому такое занятие было для него не в новинку. Но на сей раз мальчик домой не вернулся. Искали его почти три месяца. К концу сентября саперы обнаружили фрагменты тела пропавшего Гисмета в горной местности, недалеко от села.

Гисмет Байрамов

Местность была заминирована армянскими войсками при отступлении из этого района в ноябре 2020 г. Тогда в ходе Второй Карабахской войны Азербайджан сумел освободить основную часть своих суверенных территорий, 30 лет находившихся под оккупацией при попустительстве РФ. Но в Кельбаджарском районе боев не было – войска Армении отступили оттуда добровольно уже после поражения в войне.

"Мины были установлены там во время вывода вооруженных сил Армении из Кельбаджарского района…" — пояснил представитель Азербайджана Яшар Алиев на заседании Совбеза ООН.

Трагические судьбы 11-летнего Даниила и его сверстника Гисмета служат душераздирающим подтверждением общности Украины и Азербайджана в противостоянии внешней агрессии, угрозам пророссийского сепаратизма и минного терроризма.

"После полномасштабного российского вторжения Украина превратилась в наиболее загрязненную минами, бомбами и снарядами страну Европы", — заявил 4 апреля премьер-министр Шмыгаль. Об этом же, но про Азербайджан, говорил и президент республики Ильхам Алиев.

Между тем, на армянском сайте Oragir.news размещено видео обучения армянских подростков установке противопехотных мин.

"Мина – инженерный боеприпас, предназначенный для поражения живой силы", — объясняет начальник штаба военно-патриотической организации "Атан" Епрем Маргарян. По совместительству он – заместитель командира отряда "Орлы 30 Арарат". Судя по публикациям на их Facebook-странице, этот отряд является партнером пророссийской армянской организации "Международный Союз казаков-миротворцев". Чтобы понять, что такое Союз, достаточно знать, что 23 февраля они разместили в своем профиле поздравление с флагом РФ и пятиконечной красной звездой.

Как писал Фокус, ввиду общности интересов и внешнеполитического курса, опыт Баку в сфере минной угрозы может оказаться полезным Киеву не только с точки зрения разминирования. Три года азербайджанские власти продвигают эту проблему в международных организациях, привлекая к ней внимание мирового сообщества и отстаивая интересы стран, подвергшихся минной угрозе. В апреле этого года президент Алиев вышел с инициативой сделать гуманитарное разминирование 18 целью устойчивого развития ООН и предложил создать Группу стран-единомышленников, подвергшихся влиянию мин.

Оба государства противостоят пророссийскому сепаратизму: Украина в Донбассе и Крыму, Азербайджан в Карабахе. Украина является бастионом Европы на пути агрессивной экспансии Москвы, Азербайджан выступает одним из главных поставщиков энергоресурсов в ЕС, компенсируя отказ от российского газа.