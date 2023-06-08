Друг кремля. Чем вредно обвинение Такера Карлсона и как ответила Украина

Ведущий очень известен даже после изгнания из Fox News

Популярный американский ведущий Такер Карлсон, уволенный из FOX News за бред в эфире, продолжает транслировать конспирологические теории. Он рассказал в своем видео в Twitter, что Украина сама подорвала Каховскую ГЭС. Все бы ничего, ведь каждый имеет право на собственное мнение и его выражение, даже если оно, мягко говоря, странное. Однако в случае с этим конспирологом все гораздо хуже: у Карлсона очень большая аудитория, он довольно влиятельный человек. Более того, еще хуже для Украины ситуацию сделал владелец Twitter Илон Маск, ретвитнувший это видео Карлсона.

Десять минут отборочного бреда

Карлсон перезапустил в Twitter свое шоу, выходившее по телевидению, откуда его уволили.

В первом ролике этого шоу Такер заявил, что по указанию Владимира Зеленского Украина взорвала Каховскую ГЭС. Логика железная — если бы это приказал сделать путин, это было бы абсурдным, поскольку вредит самой России. Карлсон даже пошутил, что, хотя все привыкли думать, что у Украины нет ресурсов, это не исключает того, что она может это сделать.

Дальше он уже набросился за самого Зеленского, употребив пару крепких слов. При этом он показал изрезанное видео встречи сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма с Зеленским, из склеенных фрагментов казалось, что Грэм сказал:" Это лучшее, на что мы когда-нибудь тратили деньги ", сразу после того, как он сказал "россияне гибнут".

Конспиролог утверждает, что Зеленский является настоящим злом в войне против Украины, но "всем удобно говорить, что преступления совершает россия". Телеведущий упрекает украинского президента за свитшот на официальных встречах и называет его "крысоподобным", далее он приписал Зеленскому уничтожение христианских ценностей. Все эти аргументы он использовал, чтобы подтвердить свой тезис, что США следует прекратить поддерживать Украину.

Было еще несколько конспирологических тезисов:

"Правительство США скрывает от американцев действительно важные темы из-за марионеточных медиа".

"Что именно произошло 11 сентября? Это все еще засекречено"

"Как Джеффри Эпштейн заработал все эти деньги. Как он умер?"

Как насчет убийства Кеннеди

Возбудил дело отставного офицера, утверждающего, что США имеют многочисленные доказательства НЛО. Мужчина утверждал, что у правительства есть тайная программа для сбора НЛО и остальных лиц на их борту.

Как следует из содержания программы, тема Украины оказалась в отборочной компании конспирологии и НЛО. Можно было бы подумать, что вряд ли кто-нибудь воспримет это серьезно. Но нет. Видео распространил Илон Маск с комментарием: " Было бы здорово иметь шоу из всех частей политического спектра на этой платформе! ". На сегодня его посмотрели уже более 104 миллионов раз.

Насмешки соцсетей и реакция Украины

Кроме группы поддержки Карлсона, осуждение и насмешки были всеобъемлющими из-за этого видео и его выражения.

"Ложь Такера Карлсона обошлась Fox в 800 миллионов долларов. Теперь он все еще лжет, и Twitter в конце концов тоже заплатит за это", — сказала историк Энн Эпплбаум.

Реакция Украины была также резкой. Советник главы ОП Михаил Подоляк резко ответил Маску и Карлсону:

"Россия минует шлюзы на оккупированной ГЭС и подрывает Каховскую дамбу. Это аксиома. Некоторые мировые СМИ: "Кто виноват? Трудно сказать… Правды мы никогда не узнаем…". Хотя правда очевидна. Илон Маск: "Идея, послушаем блог Такера Карлсона с теориями заговора, что это сделала сама Украина!". Это какая-то откровенная форма абсурда? Это доказательство теории о том, чем абсурднее вранье, тем легче его продать?" – написал Подоляк.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Карлсона негодяем.

"Карлсон — это просто подлец и украинофоб. Он будет и дальше делать эту свою грязную работу. К сожалению, его можно остановить только, наверное, какими-то крупными судебными штрафами за распространение лжи. Но это отдельный процесс", – сказал дипломат в эфире "Завтрака" с 1+1".

Центр стратегических коммуникаций даже разобрал каждый из тезисов Такера, объяснив, почему это фейки:

"Подрывать Каховскую ГЭС выгодно Украине". На самом деле нет:

Взрыв привел к экологической катастрофе на территории Украины, говорит Центр стратегических коммуникаций. Затопление территории затрудняет наступление Украины на юге и позволяет россиянам освободить хотя бы часть сил, которые они держали на этом участке фронта. россияне не впервые прибегают к тактике выжженной земли, пытаясь нанести как можно больший ущерб Украине.

"Такер Карлсон не в первый раз распространяет фейки и российскую пропаганду. российская пропаганда, в свою очередь, охотно цитирует Карлсона ", — пишут в Центре.

Кто это вообще такой

Рейтинги Такера Карлсона на FOX News били рекорды в прайм-тайм, а сам он считался неким провокатором и "мощнейшим консерватором Америки" по версии Time. В 2016 году Карлсон занял главное место на Fox News и быстро зарекомендовал себя как влиятельный голос в республиканской политике. В апреле ведущего уволили, а рейтинги канала упали.

Уволили его не просто так: он нес невероятные глупости, цитировал теории заговора и говорил о "грязных мигрантах", что в конце концов привело к иску с шестью нулями.

Карлсон ставил под вопрос эффективность вакцин от COVID и сравнивал вакцинацию и требование носить маски с "нацистскими экспериментами". В 2018 году он сказал, что иммигранты сделают США "беднее и грязнее ", что вызвало бойкот рекламодателей. Он также выступает против абортов, контроля над оружием.

Вот его цитата о движении Black Lives Matter: "Сейчас в мире есть много важных вещей. Но это точно не жизнь темнокожих, и помните об этом, когда они приходят за вами". Он защищал действия Кайла Риттенхауса, который в 2020 году застрелил двух протестующих Black Lives Matter.

Карлсон покинул Fox News в апреле, через неделю после того, как телеканал выплатил 787,5 миллионов долларов компании Dominion Voting Systems, чтобы избежать суда за клевету. Компания производит машины для голосования и подала в суд через освещение по каналу ложных заявлений, что машины сфальсифицировали выборы 2020 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Карлсон после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в конце декабря прошлого года сравнил украинского лидера с "руководителем стриптиз-клуба".