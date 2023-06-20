Макрон действует в интересах путина на Кавказе. Это прямая угроза Украине и Израилю

Прикрываясь посредничеством в мирном урегулировании на Кавказе, президент Франции Эммануэль Макрон помогает интересам россии.

Экс-советник Минобороны Франции Эммануэль Дюпюи подтвердил факт поставок французского оружия в Армению и запланированную номенклатуру передачи вооружений в будущем. Такая политика не только противоречит интересам Украины, но и ставит под угрозу безопасность Израиля, говорится в издании Апостроф .

Французское оружие усиливает позиции армянских противников мирного урегулирования из Баку. Кроме того, подобные решения провоцируют эскалацию конфликта.

Интересно, что Дюпюи не видит противоречий между тем, что Париж пытается позиционировать себя посредником между Ереваном и Баку и в разгар переговорного процесса вооружает одну из сторон конфликта. Хотя, по сути, официальный Париж подрывает усилия Вашингтона и Брюсселя по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Тем временем Франция, как и РФ, позиционирует себя как "посредник", но при этом вооружает одну из сторон.

Важно, что такая внешняя политика Франции угрожает интересам Украины и Израиля. Ведь Ереван является основным логистическим центром Путина по обходу санкций. Это означает, что поставляемое в Армению французское оружие может быть использовано также и в войне против Украины.

Еще в мае американское издание The Wall Street Journal отмечало, что политика Макрона на Южном Кавказе отвечает интересам Путина, и оба они препятствуют усилиям Вашингтона по достижению мира между Арменией и Азербайджаном.

По данным украинских СМИ, накануне российской агрессии французский истеблишмент серьезно рассматривал возможность формирования стратегического альянса с Москвой на Южном Кавказе, но начало войны помешало этим планам. В ноябре 2022 года израильское издание Hamodia предупреждало о планах Парижа "поставлять Армении тяжелое вооружение", отмечая, что от этого "выиграют Россия и Иран". В декабре израильские парламентарии официально признали : позиция французов по отношению к Карабаху "играет на руку Ирану, заинтересованному в ослаблении Азербайджана".

Снабжение французского оружия подпитывает настойчивость армянских реваншистов. Большинство из них составляют пророссийские силы. Они ощущают растущую военную и политическую поддержку Парижа, и поэтому оказывают большее давление на правительство. Как следствие, премьер Пашинян проявляет нерешительность и все чаще сомневается в вопросе мирного урегулирования с Баку.