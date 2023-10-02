Снаряды КНДР россию не спасут: эксперт указал на главную проблему

В поставках боеприпасов из КНДР в россию есть много нюансов

КНДР не собирается снабжать россию большим количеством снарядов. Дело в том, что диктатор Ким Чен Ын боится оставить свою армию ни с чем.

Такую точку зрения в своей колонке на сайте "Обозревателя" выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. В частности, он развеял слухи о том, что КНДР передаст оккупантам 10 миллионов снарядов.

Коваленко считает, что на накопление такого количества снарядов у КНДР могут уйти десятилетия и это выглядит очень рискованным шагом.

Эксперт уточнил, что миллион снарядов россия может отстрелять как за 40 дней, так и за 4 месяца. При этом он назвал причины, по которым передача снарядов выглядит нереалистичной. В частности, это связано с логистикой.

"КНДР и Россию связывает всего одна железнодорожная артерия – мост "Дружба". Пропускная способность этой одноколейной артерии – не более 5 млн тонн грузов в год, при этом она практически никогда не была загружена максимально. Это связано с деградацией северокорейской железной дороги и ее обслуживания. В частности, обслуживание локомотивов и составов носит ограниченный и непрофессиональный характер", — пишет Коваленко.

Он добавил, что у Северной Кореи на данном этапе нет возможности отправить в рф эшелон из 50 или 30, или даже 20 грузовых вагонов. Банально, у КНДР нет локомотивов, которые смогут тянуть такие составы, а также нет нужного количества грузовых вагонов.

"Максимум, что можно было наблюдать за последние годы, это отправку составов в количестве 3 или 5 грузовых/пассажирских вагонов. Но даже если предположить отправку состава из 10 вагонов, то это в среднем 500-600 тонн груза, или, исходя из параметров 152-мм выстрелов, – 8 тысяч. К тому же не забываем, что речь идет не о чистом весе, а об укладке снаряда и порохового заряда в ящиках, заполняющих собой объём. Таким образом, один такой состав позволит перевезти в Россию в среднем 4-5 тыс. выстрелов", — пишет эксперт.

Также он обратил внимание на то, что после этого снаряды нужно доставлять к границе с Украиной, на что тоже уйдет не меньше недели.

"Из этого и следует, что критического значения поставки даже 2 млн снарядов иметь не будут", — добавил он.

Эксперт уверен, что даже в случае, если КНДР все же начнет передавать боеприпасы россии, проблем со снарядами у оккупантов это не решит.

"Все решения носят ситуативный характер, но глобально не меняют положение вещей. Самой России никогда не удастся вывести свое производство на уровень, который бы полностью обеспечивал ее потребности для наступления и обороны. А помощь от тех стран, от которых она ее может получить, не безгранична и не является решающей", — завершил он.

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