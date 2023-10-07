Израиль в огне: почему ХАМАС напал сейчас и как это отразится на Украине

Ни одна из сторон не готова договариваться, ставку делают на силу

В субботу, 7 октября, утром боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю. После этого вооруженные отряды палестинцев сумели захватить часть территории страны, убивая местное население и грабя военные склады. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль сейчас находится в состоянии войны.

Что и почему сейчас происходит на Ближнем Востоке, а также – как ситуация может развиваться дальше. Об этом рассказали опрошенные "Телеграфом" эксперты.

Ожидаемая эскалация, к которой Израиль был не готов

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что происходит очередной раунд вооруженной эскалации между ХАМАС (палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в Секторе Газа. – Ред) и Израилем.

"Пока некорректно говорить, что это война между палестинскими арабами и израильтянами. На данный момент воюет именно боевое крыло ХАМАС – бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам", к которым присоединился "Палестинский исламский джихад" (палестинская военизированная исламистская организация, ставящая своей целью создание независимого Палестинского исламского государства и уничтожение Израиля. – Ред.). Пока нет информации, принимают ли участие палестинские военизированные группировки с Западного берега, а не из Газы. Та же Хезболла в Ливане ничего не говорила по этому поводу", – поясняет эксперт.

По его словам, это ожидаемая эскалация. В последние несколько лет напряжение между арабами и израильтянами росло, отмечает Илия Куса. А с приходом в Израиле к власти правительства Биньямина Нетаньяху – ситуация в разы ухудшилась. Серьезное столкновение было вопросом времени. Просто непонятно было – когда и как. Но уже очевидно, акцентирует Илия Куса, что Израиль был не готов к этой атаке.

"Я не исключаю, что эта эскалация имеет целью срыв сделки о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Теперь арабские страны вынуждены буду стать на сторону палестинцев. И реагировать в данном ключе. Что может сорвать попытку установить дипотношения между Израилем и Саудовской Аравией, которые могли наладиться при посредничестве США", – поясняет Илия Куса.

Он считает, что, скорее всего, Израиль в качестве ответа начнет военную операцию против Газы. Возможно, даже наземную.

"Она будет дорого́й и может закончиться как ограниченной военной операцией, как было в 2014 году, так и просто комбинированной атакой на Газу, как в 2021-м. Не исключена и оккупация всего Сектора Газа. Но тогда непонятно, что будет дальше. У руководства Израиля пока нет ответа на вопрос – что делать с тамошними палестинцами, как договариваться. А переговоры вести никто не хочет. По крайней мере, в нынешнем правительстве Нетаньяху", – отмечает эксперт.

Илия Куса уверен, что важно отслеживать роль Ирана, связанных с ним группировок в Сирии и Ливане. Будет ли продолжение эскалации. Перекинется ли израильская "ответка" на Западный берег, где управляет очень слабая администрация президента Палестины Махмуда Аббаса, которую ХАМАС хочет убрать, потому что они – конкуренты.

Ситуация находится в развитии, что либо прогнозировать сложно, констатирует эксперт.

Если "взорвется" Ближний Восток, мы точно получим горячую Мировую войну

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков считает, что нападение именно сегодня – не случайно. Он напоминает, что ровно 50 лет назад случилась война Судного дня, когда Израиль был атакован Египтом и Сирией.

"Впрочем, всё куда глобальнее, – отмечает эксперт. – Мир с 2008 года начал новый технологический цикл – переход от углеводородов к искусственному интеллекту. После этого происходят бесконечные сломы. Экономические, социальные, военные кризисы идут друг за другом. Архитектура безопасности серьезно нарушена. Начали двигаться все геостратегические платформы, где имелись определенные кризисы. Естественно, "вспыхнул" и Ближний Восток, который всегда был взрывоопасным местом".

Происходящее там, предупреждает Олег Стариков, может привести к тому, что в мире возникнет новый очаг вооруженной борьбы.

"Очаги экономической, технологической, информационной, идеологической войны, кибервойны, уже есть повсеместно. По сути, идет глобальная гибридная Мировая война 3.0. Но в рамках вышеназванных войны. Плюс – континентальная российско-украинская война. Теперь же может серьезно загореться Ближний Восток, где сходятся интересы всего мира. Смесь мировых религий – мусульманство, христианство, иудаизм. Если там "взорвется", мы точно получим горячую Мировую войну, – считает эксперт. – Не зря ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) призывает резервистов. И если те начнут прилетать со всего мира, значит, готовится большая война".

По мнению Олега Старикова, для Украины происходящее сейчас в Израиле и вокруг него – серьезный вызов. Он считает, что важно дипломатически, политически реагировать очень осторожно. Делая акцент на гуманитарных вопросах. Осуждать гибель гражданского населения и т.д..

"Происходящее сейчас на Ближнем Востоке важно и рамках российско-украинской войны, – отмечает эксперт. – С учетом того, что Государство Израиль является одним из основных союзников США вне НАТО, Штаты начнут направлять туда дополнительную военную помощь. Что может привести к ее уменьшению для Украины. Будем надеяться, что последнего не случится. Еще момент – поляки по договоренности с американцами могли бы передать Украине системы Patriot, надеясь получить от них находящиеся в США израильские системы ПРО "Железный купол". Но теперь это может сорваться.

Олег Стариков констатирует: явно происходит борьба спецслужб. Не секрет, продолжает он, что ХАМАС поддерживается Ираном (оружием, деньгами), в определенной степени – Катаром, Египтом, Турцией. Не секрет и то, что Израиль поддерживается США, что в тот регион пытаются заходить другие страны.

"В итоге столкнулись интересы многих геополитических игроков. Опаснее всего, что тут, кроме всего прочего, есть религиозный подтекст, – акцентирует эксперт. – Превращение Израиля и регионов вокруг него в новую "горячую точку" выгоднее всего нашим стратегическим соперникам – российской федерации. Атака явно была скоординирована, хорошо подготовлена. Следовательно, имела место определенная военная, финансовая подготовка, обмен разведданными. И я уже сказал, кто мог стоять за этим вторжением – и кому оно могло быть выгодно".