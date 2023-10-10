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Война в Израиле: новые детали об убитых иностранцах и ситуации у границы Газы

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Стало известно о новых жертвах среди иностранцев Новость обновлена 10 октября 2023, 09:15
Стало известно о новых жертвах среди иностранцев. Фото Социальные сети

Небольшое количество террористов ХАМАС все еще скрывается на территории Израиля

Израильские военные восстановили контроль над границей Газы после того, как террористы ХАМАС взорвали участки пограничного забора во время нападения в субботу, 7 октября. Сейчас эту территорию минируют.

Такое заявление сдал представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари. Об этом пишет The times of Israel.

"За последние сутки ни один террорист не проник через забор", — сказал он в разговоре с журналистами.

Хагари также подчеркнул, что в настоящее время инженерно-боевые войска занимаются минированием территорий возле дыр в заборе. При этом по оценкам ЦАХАЛа, небольшое количество террористов ХАМАС все еще скрывается на территории Израиля.

В то же время министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро сообщает, что в числе убитых в результате атаки боевиков ХАМАС оказались также семь граждан Аргентины и еще до 15 числятся без вести пропавшими. Об этом пишет The times of Israel.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что премьер страны Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США Джо Байденом обещал начать наземную операцию в Секторе Газа. При этом он добавил, что никаких переговоров с террористами он вести не будет.

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#Израиль #Жертвы #ХАМАС #Война #Погибшие