Израиль и Сектор Газа обменялись новыми ударами: что сейчас происходит в зоне конфликта (видео, карта)

Известно о тысячах погибших

Ночью 12 октября Израиль и Сектор Газа обменялись новыми ракетными ударами. С начала обострения ситуации в регионе погибли свыше 1200 израильтян и более 1100 палестинцев.

Как пишет Ynet, ночью израильские силовики зачищали от боевиков город Дженин. Там слышали звуки взрывов и выстрелов.

В армии Израиля сообщили, что в результате ударов по Сектору Газа уничтожены здания, которые использовались различными палестинскими группировками.

В то же время премьер Израиля Нетаньяху объявил о создании чрезвычайного правительства, в составе которого также есть и оппозиция. При этом пока в стране отложили выдвижение любых инициатив, не связанных с военным положением.

В ответ на обстрелы Израиля боевики нанесли удар по Ашкелону. Над городом видно работу "Железного купола".

В то же время Times of Israel пишет, что кибуце Беери тела террористов все еще лежат на улицах. Там несколько дней назад боевики убили свыше 100 мирных граждан. Тела погибших продолжают доставать из-под завалов.

Также появилась информация, что в северной части Сектора Газа был ликвидирован высокопоставленный лидер группировки "Палестинский исламский джихад" Муса Насир. Он погиб в реультате взрыва израильской управляемой бомбы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Израиль собрался президент Украины Владимир Зеленский.