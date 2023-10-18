Кто виноват? Байден в Израиле сделал заявление насчет удара по больнице в Газе

Байден сравнил группировку ХАМАС с ИГИЛ

Президент США Джо Байден считает, что удар по больнице в Газе был нанесен не Израилем, а "другой командой". Однако он подчеркнул, что многие люди сомневаются в этом.

Такое мнение американский лидер высказал на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Об этом пишет The Times of Israel.

"Я был глубоко опечален и возмущен вчерашним взрывом в больнице в Газе. На основании того, что я видел, похоже, что это было сделано другой командой, не вами. Но многие люди в этом не уверены. Так что нам предстоит преодолеть множество вещей", — сказал он.

Также Джо Байден сравнил группировку ХАМАС с ИГИЛ. Он подчеркнул, что эти террористы — не есть весь палестинский народ.

"ХАМАС не представляет весь палестинский народ и принес ему только страдания", — цитирует слова президента Штатов израильское издание.

Стоит добавить, что органы власти сектора Газа, подконтрольные движению ХАМАС, заявляют, что в результате удара по больнице погибли 500 человек. Ответственность за произошедшее террористы возложили на Армию обороны Израиля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Армия обороны Израиля опубликовала видео, на котором с беспилотника запечатлено место нанесения удара. По этим кадрам они объяснили свою непричастность. При этом, в Израиле уверены, что ХАМАС знает, кто совершил атаку, но намерено продолжает свои обвинения.