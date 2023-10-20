А как же Украина? СМИ узнали о неоднозначных планах США вооружить Израиль

США и ранее разрешали Израилю использовать свои снаряды

Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, которые предназначались для Украины. Они были выделены для ВСУ из резервных запасов США несколько месяцев назад.

Об этом в комментарии Axios рассказали три израильских чиновника, знакомых с ситуацией. В США уверены, что передача Израилю снарядов не окажет молниеносного влияния на способность Украины обороняться.

Издание пишет, что недавно в Минобороны Израиля заявили коллегам из США, что у них острая нехватка снарядов перед вторжением в сектор Газа.

При этом в США уверены в том, что могут одновременно поддерживать как Израиль, так и Украину.

Речь может идти о снарядах, которые США хранят в Израиле в рамках соглашения между странами. При этом доступ к местам хранения оружия имеют только военнослужащие США. В соглашению между странами прописано, что Израиль может использовать эти боеприпасы в случае войны при одобрении от США.

Интересно, что Израиль уже получал доступ к боеприпасам во время войны с Ливаном в 2006 году, а также во время конфликта в Газе в 2014 году.

Израильские официальные лица сообщают, что США согласились и передадут артиллерийские снаряды их армии в ближайшие недели.

При этом один из собеседников издания не смог предоставить подробную информацию о конкретном оружии, передаваемом США.

"Мы участвуем во всесторонней координации в Министерстве обороны. Это включает в себя тесное сотрудничество с нашими боевыми командованиями, чтобы выяснить, какие боеприпасы и оборудование из американских арсеналов могут быть быстро предоставлены для нужд Израиля", — заявил американский военный представитель.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Штатов Джо Байденом нюансы дальнейшей военной поддержки ВСУ со стороны США.