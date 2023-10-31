"Запад, у нас проблемы": как Европа и США реагируют на вспышку антисемитизма и выступления мусульман

Конфликт на Ближнем Востоке также влияет на жизнь евреев и мусульман по всему миру

После мощного военного ответа Израиля на ужасные массовые убийства гражданских, совершенные террористами ХАМАСа, в мире начали возникать вспышки антисемитизма, поджоги еврейских центров и т.д. В ответ на это самая популярная немецкая газета Bild даже издала манифест в защиту демократии, в котором выступила против исламского фундаментализма.

Проблему также активно обсуждают в Еврокомиссии, США и различных правозащитных организациях, которые фиксируют обращение о вспышках насилия, при чем страдают также мусульмане.

Манифест "Германия, у нас есть проблема"

Газета Bild выпустила редакционное обращение к гражданам на пяти языках, состоящее из 50 пунктов. Речь идет о резком всплеске антисемитских настроений в Германии, которые редакция связывает с увеличением в стране количества беженцев из мусульманских стран, прибывавших за управление канцлера Ангелы Меркель.

"Для нас нет неверных! Каждый может верить во что угодно – даже в Санта Клауса"

"Последние несколько дней обнажили то, что уже давно бродит и кипит в обществе: в нашей стране есть много людей, которые борются против нашего образа жизни. Тех, кто радуется убийству ни в чем не повинных граждан. Кто учит своих детей ненавидеть других, потому что они "неверны". Кто хочет запретить женщинам носить юбки и брюки. Они презирают законы и вместо них слушают радикальных проповедников", — отмечается во вступлении.

Манифест призывает сказать "нет" ненависти к евреям и человеконенавистничеству. В Германии достоинство каждого человека неприкосновенно: не имеет значения, какого цвета у него волосы, на каком языке он говорит, во что верит.

Пункты объясняют, что в Германии люди не закрывают лицо друг от друга, мужчины могут любить мужчин, а женщины – женщин, здесь нет неверных – человек может верить хоть в Санту, социальные службы предназначены для тех, кто не может, а не не хочет работать, женщины носят бикини в бассейне, а насколько длинной или короткой будет юбка решает исключительно женщина, которая ее носит.

Великобритания будет депортировать антисемитов

В Лондоне протесты против бомбардировки Газы собирают десятки тысяч людей уже третьи выходные подряд, что делает этот период особенно страшным для живущих в столице евреев, пишет Guardian. В Лондоне и других городах есть примеры протеста, который переходит границу с антисемитизмом и активной поддержкой зверств ХАМАСа: люди приносят плакаты о ХАМАС, скандируют "джихад". Community Security Trust (CST), собирающий отчеты об антисемитизме в Великобритании, зафиксировал 64 антисемитских инцидента в кампусах британских университетов. А на митинге в Бристольском университете раздавали литературу о ХАМАСе.

Министр иммиграции Великобритании Роберт Дженрик предположил, что посетители страны будут депортированы, если они подстрекают к антисемитизму, даже если их поведение будет "ниже криминальных стандартов".

Дженрик сказал, что некоторые люди "прославляли" террористическую деятельность и "хвалили" ХАМАС". Это произошло после того, как он заявил Палате общин во вторник, что процесс аннулирования виз и выдворения иностранцев, распространяющих "ненависть и разногласия", уже начался "в небольшом количестве случаев".

"Но я не соглашаюсь с вашим предположением, что… кто-то, кто посещает Великобританию, имеет право быть антисемитом, угрожать британским общинам и может остаться. Я считаю, что есть поведение, которое ниже уголовных норм, но которое является неправильным, большинство умных людей признает его неправильным. Если эти люди не являются британскими гражданами, они просто посетители нашей страны, пользующиеся привилегиями жизни здесь, находясь среди соотечественников, тогда я боюсь, что их визы будут аннулированы, и они должны покинуть страну", — сказал он.

Он добавил, что если вы приезжаете в эту страну, вы придерживаетесь британских ценностей.

Евросоюз боится, что призывы могут перерасти в теракты

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС распространяются "язык ненависти" и "преступления ненависти", заметно возрастают преступные действия антисемитского толка. Это неприемлемо и требует немедленного реагирования со стороны ЕС:

"Этот кризис оказал влияние на внутреннюю безопасность в ЕС, повлек за собой проблему быстрого распространения онлайн "языка ненависти" и террористической пропаганды. Есть возрастающий риск, что это может перерасти в насилие и в террористические действия", — подчеркнула Фон дер Ляйен.

Директива ЕС по цифровым услугам запрещает интернет-платформам распространять контент террористического толка. Европейское законодательство имеет инструменты, позволяющие требовать от платформ соответствующих мер, например удаления такого контента. Опыт Европола свидетельствует, что после того, как контент признается террористическим, это влечет немедленный ответ и удаление противоправной информации из интернет-ресурсов менее чем через час.

"Мы также провели обсуждение вокруг факта очень существенного роста антисемитских действий. Мы должны быть очень бдительными по поводу преступных "актов ненависти". Я снова воспользовалась случаем, чтобы призвать лидеров способствовать принятию предложений Еврокомиссии по включению случаев распространения "языка ненависти" и "действия ненависти" к перечню преступлений ЕС", — отметила президент Еврокомиссии.

Майкл О’Флаэрти, директор агентства ЕС по фундаментальным правам, предупреждает, что антисемитизм представляет угрозу существованию для еврейской общины континента и фундаментальных целей Евросоюза.

"Я честно думаю, что с любой большой негативной проблемой в нашем обществе вы найдете антисемитские тропы, которые найдут там свой путь. Это свидетельствует о том, насколько... антисемитизм глубоко укорененный расизм в европейском обществе", — говорит О’Флаэрти.

О’Флаэрти добавил, что "важно быть бдительным и осуждать все формы ненависти, проявляющиеся в Европе, включая ненависть к мусульманам".

США: угрозы студентам-евреям будет расследовать ФБР

Политический репортер Стивен Колинсон в статье для CNN пишет, что Штаты не стали исключением: еврейские дневные школы упразднили занятия, синагоги были закрыты, а соцсети пульсируют ненавистью к евреям. К примеру, в Корнельском университете студентам в интернете угрожали убийством. Полиция усилила патрулирование, а губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул пообещала, что "мы не будем терпеть угроз, ненависти или антисемитизма". Пропалестинские протесты в некоторых университетах переросли в антисемитизм и побуждали республиканцеви некоторых демократов предупредить, что университетские городки находятся в плену крайнего левого радикализма.

Американская Лига против клеветы (ADL) заявила о росте антисемитских инцидентов в США с 7 по 30 октября на 388% по сравнению с предыдущим годом, передает Reuters. Группа сообщила о 312 инцидентах, включая преследования, вандализм и нападения. Около 190 из них были напрямую связаны с войной между Израилем и ХАМАС, сообщает ADL.

В то же время "прилетает" и мусульманам. Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) сообщил, что получил 774 жалобы на инциденты, мотивированные исламофобией и предубеждениями в отношении палестинцев и арабов с 7 по 30 октября. И это самый высокий уровень с 2015 года.

Как отметил Джо Байден в своей речи 20 октября по возвращении из Израиля, США отвергают все формы ненависти, будь то против мусульман, евреев или кого-либо. 30 октября Байден обнародовал новые меры по борьбе с антисемитизмом в университетских городках, а чиновники подчеркнули необходимость борьбы с антиеврейской ненавистью.

А сегодня ФБР заявило, что расследует потенциальное антисемитское преступление на почве ненависти в Корнельском университете. В ФБР заявили, что воспринимают угрозы серьезно.

Напомним, что в российской Махачкале (Дагестан) толпа агрессивных людей парализовала работу аэропорта из-за того, что туда якобы прилетел рейс из Израиля. Они устроили охоту на евреев и разгромили аэропорт. Чем все это закончилось вы можете прочесть в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.