Трамп имеет 91 обвинение в двух судах и одно гражданское дело против него

Экспрезидент США Дональд Трамп в попытке защититься от тюрьмы может пойти наперекор своим заявлениям и все же признать вмешательство российского диктатора владимира путина в выборы 2016 года. Несмотря на все прогнозы о возможной победе Трампа на выборах, он ближе к тюрьме, чем когда-либо прежде.

Об этом говорится в материале американского издания Newsweek. Хотя Трамп сейчас лидирует на праймериз среди всех кандидатов, на самом деле над ним вплотную нависает тюрьма.

Так, против Трампа выдвинуто в общей сложности 91 обвинение в двух судах штатов и федеральных округов. Абсолютно каждое из 91 обвинений, если оно будет доказано, может стать для Трампа тюремным сроком – а еще гражданское дело, начатое в Нью-Йорке, которое может нанести большой вред трамповской бизнес-империи.

"Трамп неоднократно опровергал оценки разведки США о том, что путин от его имени вмешивался в президентские выборы 2016 года. В Хельсинки в 2018 году Трамп заявил, что "не видит причин" не верить уверениям российского лидера, что Москва не вмешивалась", — напоминают в издании.

Кроме того, пишут журналисты, Трамп всегда относился к российскому диктатору очень комплиментарно – например, хвалил путина, когда тот начал вторжение в Украину. Но если Трампу будет "светить" реальный тюремный срок, то, скорее всего, он будет пытаться "слить" путина.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский заявил, что готов обсудить с Трампом его "формулу мира".