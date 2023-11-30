Большие деньги и рабочие места: как поддержка Украины "разбудила" американский оборонпром

37 штатов получили заказы на общую сумму в 27 миллиардов долларов США

Поддержка Украины мобилизовала американскую оборонную промышленность так, что такого уровня производства не было в США десятилетиями. Сейчас оборонная промышленность производит оборудование и предоставляет возможности, позволяющие США выполнять свои обязательства перед союзниками – в том числе Украину.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление Пентагона. В частности, заместитель министра обороны США по вопросам военных закупок Уильям Лаплант сказал, что реакция американской промышленной базы на вал заказов была "подлинно исторической".

С 24 февраля 2022 года, когда российский террористический режим начал вооруженную агрессию против Украины, США потратили на военную помощь Киеву 44 млрд долларов. Она предоставлялась либо через президентские полномочия (прямое изъятие из военных запасов), либо через созданную Вашингтоном Инициативу содействия безопасности Украины.

Последняя означает, что американское правительство заключает с американскими оружейными заводами контракты на производство техники, вооружения, боеприпасов и снаряжения для Украины. Кроме того, 17 млрд долларов США было выделено на приобретение замены запасам, которые правительство передало Украине из составов армии.

Как отметили в Пентагоне, сейчас обязательства на сумму более 27 миллиардов долларов получили поставщики в 37 из 50 американских штатов. Еще 3,3 млрд долларов было выделено предприятиям в 18 штатах для помощи оборонным подрядчикам на модернизацию существующих и создание новых производственных линий – в первую очередь 155-мм снарядов, РСЗО M142 HIMARS, ракет к ним, а также ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin вместе с боезапасом к ним.

Ранее "Телеграф" писал, что, по мнению советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, недостаточное финансирование со стороны Соединенных Штатов Америки уже повлияло на способность Украины противостоять россии на поле боя.