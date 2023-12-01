Перемирие окончено: Сектор Газа выпустил ракету по Израилю, боевые действия возобновились

Перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС так и не было продлено. Таким образом, оно продлилось всего семь дней.

Как сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на египетских официальных лиц, 1 декабря стороны должны были продлить перемирие еще на сутки. Из-за провокации со стороны боевиков этого не случилось.

По данным источников, в ходе восьмого дня перемирия стороны планировали освободить еще 10 заложников. При этом не уточнялось, от кого именно последует такой шаг.

Times of Israel пишет, что за час до завершения семидневного перемирия со стороны Сектора Газа по Израилю была выпущена ракета. В частности, тревогу объявляли в Сдероте и прилегающих районах.

Информацию о пуске ракеты подтвердила армия Израиля, она была сбита ПВО. О разрушениях и пострадавших не сообщается. Атаку подтверждают и опубликованные с места событий видео.

Таким образом, ХАМАС совершил первый удар за неделю и случился он за час до истечения семидневного перемирия. После атаки Израиль сообщил, что операция в Секторе Газа продолжается.

Напомним, что изначально о четырехдневном перемирии стороны договорились утром 24 ноября. Позже оно было продлено.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно из плена ХАМАС были освобождены 11 израильских заложников.