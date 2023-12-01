Сговорились? В западных СМИ шквал паники о поражении от путина, что происходит

Европу призывают активнее помогать Украине и наращивать оружие самой.

В течение нескольких последних дней по страницам мировых СМИ пробежала паника — стали появляться статьи, где проговариваются разные ситуации, в том числе что будет в случае поражения Украины. Так, Economist предполагает, что путин может победить в Украине, а Запад делает недостаточно, чтобы его остановить, а The Telegraph предупредил, что Европа должна перевооружиться для победы над российским диктатором. Поэтому "Телеграф" копнул зраду подробнее и рассказывает, какие настроения сейчас на Западе:

Economist о "победе путина"

Издание The Economist опубликовал статью с заголовком, который может вогнать в холодный пот: "Похоже, пути выигрывает войну в Украине — но это пока что". Но спокойно – это только призыв к Западу быть активнее.

Мол, впервые похоже на то, что путин может победить. Он пытался подорвать убеждение Запада, что Украина может выйти из войны как цветущая европейская демократия:

" Запад мог бы сделать гораздо больше, чтобы разочаровать путина. Он мог бы развернуть промышленные и финансовые ресурсы, которые омрачают российские. Однако фатализм, самодовольство и шокирующее отсутствие стратегического видения мешают, особенно в Европе. Запад должен срочно избавиться от летаргии ", — пишет Economist.

"Похоже, пути выигрывает войну в Украине — но это пока".

Секрет в выдержке, а не в завоевании территории. Война может занять много лет.

В 2024 году россия будет иметь более сильные позиции – еще больше дронов и снарядов, также разработала тактику радиоэлектронной борьбы, а путин и дальше будет позволять ужасные потери среди солдат россии.

– еще больше дронов и снарядов, также разработала тактику радиоэлектронной борьбы, а путин и дальше будет позволять ужасные потери среди солдат россии. Поддержка из-за границы: БПЛА из Ирана и снаряды из КНДР. Турция и Казахстан стали каналами для товаров, питающих российскую военную машину. Схема ограничения российских нефтяных доходов потерпела неудачу — цена Urals 64 доллара, что больше почти на 10% с начала 2023 года.

БПЛА из Ирана и снаряды из КНДР. Турция и Казахстан стали каналами для товаров, питающих российскую военную машину. Схема ограничения российских нефтяных доходов потерпела неудачу — цена Urals 64 доллара, что больше почти на 10% с начала 2023 года. Западные правительства настаивают на своей преданности Украине, но есть сомнения . Если Дональда Трампа будет избран президентом, Америка может внезапно вообще прекратить поставки оружия.

на своей преданности Украине, . Если Дональда Трампа будет избран президентом, Америка может внезапно вообще прекратить поставки оружия. Европе следует готовиться к уменьшению американской помощи, кто бы ни был в Белом доме. Но лидеры ведут себя так, будто Байден будет руководить всегда.

Но лидеры ведут себя так, будто Байден будет руководить всегда. Надеяться, что его режим путина рухнет, нет смысла . россия перевооружится и будет иметь боевой опыт .

. . Планирование обороны Европы должно быть разработано таким образом, чтобы пути не почувствовали ее слабость.

Лучшим способом сдержать путина было бы продемонстрировать поддержку Украине. Оружие имеет значение, особенно ПВО и ракеты большой дальности для ударов по российским линиям снабжения . Для США важно одобрить транш помощи. Нужно работать над увеличением мощностей западных производителей оружия .

и для ударов по . Для США важно одобрить транш помощи. Нужно работать над . Политическая стратегия Европы — пути напали на Украину, чтобы остановить евроинтеграцию. В ответ Европа должна удвоить усилия пообещать Киеву деньги и вступление в ЕС.

Европейские лидеры не признают размер задачи и это глупость. Они могут не заинтересованы в войне, но война заинтересована в них.

Telegraph о возможном "проигрыше Европы"

Европа должна перевооружиться и стать более организованной, иначе — пользуясь расхлябанностью западных стран пути выигрывает войну в Украине, а все его преступления сойдут диктатору с рук, предупреждает журналист Telegraph Амброуз Эванс-Причард. В случае победы путина доверие ко всем либеральным демократиям в мире будет жестко подорвано. Также он написал:

скорой победы Украины уже не будет – время для нее упущено;

поэтому Украину будут ждать опасные времена.

россия увеличивает оборонный бюджет на 70% в 2024 году, тогда как европейские санкции не работают, а ценовой потолок на российскую нефть в 60 долларов – это фикция.

Украина, со своей стороны, потеряла 30% экономики, большую часть тяжелой промышленности, 20% агропроизводственных мощностей.

"Европа нуждается в массовом перевооружении, чтобы пережить путина в Украине"

Запад ожидает, что Украина будет вести наступление без прикрытия с воздуха, с неадекватным контрбатарейным огнем, противоминным оборудованием и радиоэлектронной борьбой.

Европа сталкивается с жестоким врагом, планирующим не только восстановить территории российской империи – но и захватить часть стран Евросоюза.

Кремль не заинтересован в мирном урегулировании, он рассматривает Украину и ряд других европейских стран как искусственные образования, созданные врагами россии и не имеющие права на существование.

Нет смысла заключать какие-либо договоры с путиным, поскольку безумный диктатор мгновенно нападет снова, как только почувствует, что он готов.

The Times

Журнал Times вообще предупредил, что россия может содержать беспорядочные европейские вооруженные силы. Издание цитирует профессора военной истории Зенке Нейтцеля, который предупреждает, что Европа не готова к войне с россией и может быть "смыта" подобно тому, как Священная Римская империя (то, что сейчас Германия) была разрушена Наполеоном.

На конференции высокого уровня обороны в Берлине несколько немецких генералов также предположили, что НАТО, возможно, не сможет выиграть "первую битву" в случае агрессии на Востоке Европы, поскольку ей будет сложно переправить достаточное количество войск и техники достаточно быстро.

"россия может сместить европейские беспорядочные вооруженные силы"

Нейтцель назвал европейскую логистику "кошмаром" и заявил, что Германии нужно не менее 15 лет, чтобы подготовиться к войне.

"Если наши вооруженные силы собираются воевать, они погибнут без беспилотников, без противовоздушной обороны, без достаточной поставки. Достаточно ли понятно наше послание? Они будут умирать, и это ваша ответственность", — сказал он на Берлинской конференции по безопасности.

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Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страны Европы должны укреплять свои вооруженные силы, чтобы быть "готовыми к бою".

"Мы, европейцы, должны активизироваться, построить надежную европейскую оборону и укрепить нашу позицию как ключевой столб в рамках НАТО", – заявила она.

Она отметила, что на территории ЕС не было войн, поэтому для стран членство в Евросоюзе является "в то же время наградой и обещанием мира и стабильности". Мол, чтобы так и осталось, они должны действовать сейчас. Европа должна снова научиться сдерживать.

"Мы должны сделать долгосрочные, структурные инвестиции в укрепление наших вооруженных сил. Мы должны быть "готовы к бою", — подчеркнула Оллонгрен.

Несколько ранее начальник логистического командования НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк предупредил, что у НАТО заканчивается время и призвал готовить "военный Шенген" для быстрого перемещения войск в Европе на случай возможного противостояния россии.

"У нас истекает время. То, что мы не сделаем в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны. Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр военных действий задолго до того, как будет применена статья 5 (Вашингтонского договора) о коллективной обороне)", — подытожил генерал-лейтенант.

Ранее "Телеграф" писал, что Немецкий совет по международным отношениям (DGAP) предупредил, что россия может напасть на страны Балтии, а боевые действия могут продолжаться на территории самого НАТО уже через 6—10 лет.