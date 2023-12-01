Планы на охоту: Израиль готовится ликвидировать главарей ХАМАС по всему миру

Возможность уничтожить террористов была и ранее, но это оказалось слишком рискованно

У руководства Израиля уже есть планы на охоту за главарями ХАМАС, которую откроют после завершения конфликта в Секторе Газа. Спецслужбы дотянутся до них в любой точке мира.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху уже отдал приказ шпионским агентствам сформировать перечень лидеров террористического движения и разработать план по их ликвидации. Об этом информирует The Times of Israel.

Идея уничтожения террористов для страны не нова. У Израиля уже есть опыт подобных кампаний. Например, в 70-х годах прошлого столетия отыскивали палестинцев, устроивших теракт во время Олимпийских игр в Мюнхене (Германия).

После нападения ХАМАС 7 октября 2023 года тему вновь подняли в израильском обществе. Была идея ликвидировать лидера террористической группировки Халеда Мешааля и его пособников, но это было слишком рискованно. Особенно если бы операцию пришлось проводить в Турции или Катаре. Это можно бы существенно усложнить переговоры по поводу освобождения заложников.

Сторонам удалось договориться о перемирии, сначала на четыре дня. С 24 ноября Израиль и ХАМАС обменивались пленными. Они несколько раз продлевали режим прекращения огня.

Однако в первый день зимы ХАМАС нарушил тишину. Боевые действия возобновились, о чем информирует "Телеграф".