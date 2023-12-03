Вооруженный мужчина с криками "Аллаху Акбар" напал на людей под Эйфелевой башней: есть погибший (видео)

Подозреваемый уже задержан

В центре Парижа прямо у Эйфелевой башни мужчина под крики "Аллаху Акбар" напал на прохожих. К сожалению, есть раненые и убитые.

Об этом сообщает BBC. Инцидент произошел вечером 2 ноября на набережной Гренель. Там 26-летний гражданин Франции, известный службам безопасности, напал на гражданина Германии 1999 года рождения. В этот момент мужчина гулял со своей женой. Он получил смертельные ранения, а женщину удалось спасти из-за вмешательства таксиста, который спугнул нападавшего. Затем мужчина напал еще на двух человек, ударив одного молотком в глаз. Пострадавшими были местный житель и турист.

Чтобы задержать убийцу, полицейские начали операцию"Бир-Хакейм". В ходе неё подозреваемый был подвергнут электрошокером и арестован по подозрению в убийстве, которое во французском законодательстве определяется как преднамеренное убийство, и покушении на убийство в связи с террористической деятельностью.

По словам министра МВД Франции, предполагаемый нападавший кричал "Аллаху Акбар", что по-арабски означает "Бог величайший", и сказал полиции, что расстроен, потому что "так много мусульман умирают в Афганистане и в Палестине".Он сказал, что подозреваемый отбыл четыре года тюремного заключения после того, как был осужден за планирование нового нападения в 2016 году и находился в списке наблюдения французских служб безопасности. Известно также, что этот мужчина страдал психическими расстройствами

СМИ уже выяснили, что до нападения в социальных сетях было опубликовано видео, в котором подозреваемый раскритиковал французское правительство и рассказал о том, что он назвал убийством невинных мусульман.

В сети уже появляется множество видео и фото с места событий. Также публикуется фото якобы предполагаемого убийцы.

Напомним, ранее мы писали о том, что во французском Лионе неизвестный открыл огонь по людям, находившимся возле греческой церкви.